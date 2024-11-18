Коту-путешественнику из Болгарии ищут новых хозяев в Новосибирске

Posted 18 ноября, 03:50
Published 18 ноября, 03:50
Modified 18 ноября, 03:52
Updated 18 ноября, 03:52
Кот родился в Болгарии. Сейчас ему полгода. Его спасли новые хозяева и привезли в Новосибирск. Животное называют супер-котом.
Продавец описывает его как активного, прирожденного охотника, умного и прожорливого. Он любит играть, носиться по квартире. К человеку кот тянется, но любит делать это сам, а не когда к нему лезут.
Сам по себе он чистоплотный, приучен к лотку. У него есть все прививки, кот кастрирован, имеет паспорт ЕС и может путешествовать куда угодно. Питомца готовы отдать в добрые руки людям с собственным жильем и чтобы новым владельцам было не менее 25 лет. Объявление посмотрели уже 1000 человек. Также в городе продают телочек за 11 млн.