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Posted 18 ноября, 03:50

Published 18 ноября, 03:50

Modified 18 ноября, 03:52

Updated 18 ноября, 03:52

Кота отдают

Коту-путешественнику из Болгарии ищут новых хозяев в Новосибирске

18 ноября 2024, 03:50
Фото: Авито. Кота отдают
В Новосибирске необычному коту с интересной историей ищут новых хозяев: объявление опубликовано на бесплатном сайте.

Кот родился в Болгарии. Сейчас ему полгода. Его спасли новые хозяева и привезли в Новосибирск. Животное называют супер-котом.

Продавец описывает его как активного, прирожденного охотника, умного и прожорливого. Он любит играть, носиться по квартире. К человеку кот тянется, но любит делать это сам, а не когда к нему лезут.

Сам по себе он чистоплотный, приучен к лотку. У него есть все прививки, кот кастрирован, имеет паспорт ЕС и может путешествовать куда угодно. Питомца готовы отдать в добрые руки людям с собственным жильем и чтобы новым владельцам было не менее 25 лет. Объявление посмотрели уже 1000 человек. Также в городе продают телочек за 11 млн.

Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Кот
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