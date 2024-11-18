Коту-путешественнику из Болгарии ищут новых хозяев в Новосибирске

Сам по себе он чистоплотный, приучен к лотку. У него есть все прививки, кот кастрирован, имеет паспорт ЕС и может путешествовать куда угодно. Питомца готовы отдать в добрые руки людям с собственным жильем и чтобы новым владельцам было не менее 25 лет. Объявление посмотрели уже 1000 человек. Также в городе продают телочек за 11 млн.