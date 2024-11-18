Лиса пришла с проверкой на стройку в Новосибирске

Posted 18 ноября, 10:10
Published 18 ноября, 10:10
Modified 18 ноября, 10:12
Updated 18 ноября, 10:12
Инцидент произошел в Краснообске. На стройку дома пришла лиса. Ее запечатлели строители. Животное совсем не боялось людей.
Она спокойно прогуливалась по объекту. После «инспекции», зверек убежал в сторону дендропарка. Новосибирцы в комментариях в соцсетях иронизируют над ситуацией:
«Видно что не в восторге от увиденного, качество работ на троечку»;
«Теперь пусть оценит процентную ставку по ипотеке и стоимость квадратного метра»;
«Хоть кто-то в мэрии работает»;
«Ипотеку наверное собралась брать, варианты жилья рассматривает)».
Недавно в местную администрацию пришла косуля. Животные стали чаще выходить к людям.