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Posted 18 ноября, 10:10

Published 18 ноября, 10:10

Modified 18 ноября, 10:12

Updated 18 ноября, 10:12

Лиса пришла к людям

Лиса пришла с проверкой на стройку в Новосибирске

18 ноября 2024, 10:10
Фото: 1MI. Лиса пришла к людям
В новосибирском поселке заметили лису: очевидцы рассказали, зачем она пришла.

Инцидент произошел в Краснообске. На стройку дома пришла лиса. Ее запечатлели строители. Животное совсем не боялось людей.

Она спокойно прогуливалась по объекту. После «инспекции», зверек убежал в сторону дендропарка. Новосибирцы в комментариях в соцсетях иронизируют над ситуацией:

«Видно что не в восторге от увиденного, качество работ на троечку»;
«Теперь пусть оценит процентную ставку по ипотеке и стоимость квадратного метра»;
«Хоть кто-то в мэрии работает»;
«Ипотеку наверное собралась брать, варианты жилья рассматривает)».

Недавно в местную администрацию пришла косуля. Животные стали чаще выходить к людям.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Стройка#Краснообск#Лиса
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