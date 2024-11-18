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Posted 18 ноября, 10:11

Published 18 ноября, 10:11

Modified 18 ноября, 10:13

Updated 18 ноября, 10:13

Дава на сцене

Мечту Давы исполнили в танцевальном шоу

18 ноября 2024, 10:11
Фото: ТНТ. Дава на сцене

Мечту новосибирского блогера Давы исполнили в танцевальном шоу

Блогер из Новосибирска Дава снова покорил публику своим зажигательным танцем, сообщает телеканал ТНТ.

Репер Давид Манукян, известный как Дава, зажег на сцене с профессиональной танцовщицей. Блогера тоже назвали настоящим профессионалом. Он имеет танцевальный опыт в прошлом. Сейчас он участвует в шоу «Звездные танцы» (16+).

В этот раз Дава станцевал зажигательную Ча-ча-ча в образе Джокера. Их оценивали приглашенные гости — комик Артем Калайджян и хореограф Алла Духова, вместе с главным жюри — Татьяной Денисовой.

Алла Духова похвалила новосибирца. За его танец она поставила 100 баллов. Дава признался, что мечтал об этом с самого начала.

Также в проекте участвуют сибирячка Вера Бондарева и Роман Каграманов и новосибирец Митя Фомин и Кейко. Все звезды остались в шоу дальше.

Фото: ТНТ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Танцы#Дава#Митя Фомин#Давид Манукян
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