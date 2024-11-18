Мечту Давы исполнили в танцевальном шоу

Репер Давид Манукян, известный как Дава, зажег на сцене с профессиональной танцовщицей. Блогера тоже назвали настоящим профессионалом. Он имеет танцевальный опыт в прошлом. Сейчас он участвует в шоу «Звездные танцы» (16+).