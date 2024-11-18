Мечту Давы исполнили в танцевальном шоу

Posted 18 ноября, 10:11
Published 18 ноября, 10:11
Modified 18 ноября, 10:13
Updated 18 ноября, 10:13
Репер Давид Манукян, известный как Дава, зажег на сцене с профессиональной танцовщицей. Блогера тоже назвали настоящим профессионалом. Он имеет танцевальный опыт в прошлом. Сейчас он участвует в шоу «Звездные танцы» (16+).
В этот раз Дава станцевал зажигательную Ча-ча-ча в образе Джокера. Их оценивали приглашенные гости — комик Артем Калайджян и хореограф Алла Духова, вместе с главным жюри — Татьяной Денисовой.
Алла Духова похвалила новосибирца. За его танец она поставила 100 баллов. Дава признался, что мечтал об этом с самого начала.
Также в проекте участвуют сибирячка Вера Бондарева и Роман Каграманов и новосибирец Митя Фомин и Кейко. Все звезды остались в шоу дальше.