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Posted 18 ноября, 11:09

Published 18 ноября, 11:09

Modified 18 ноября, 11:11

Updated 18 ноября, 11:11

Экран телефона

Меня исключили из чата: что делать, если исчез доступ к важной группе в мессенджере

18 ноября 2024, 11:09
Фото: 1MI. Экран телефона
В социальных сетях набирает обороты обсуждение ситуации, когда жителей локальных сообществ исключают из групп в мессенджерах и соцсетях. Разбираемся, как работают такие группы, кто регулирует их правила и что об этом говорят юристы.

Группы в мессенджерах, объединяющие соседей, дачников, членов ТСЖ и другие сообщества, стали важным инструментом коммуникации. Через них обсуждаются вопросы ЖКХ, размещаются объявления о сборах средств, отключениях воды или электричества. Однако доступ к этим чатам зависит от решений их модераторов. Судя по жалобам в соцсетях, причиной исключения может стать как конфликт с другими участниками, так и несогласие с правилами группы.

По словам юристов, чаты чаще всего имеют неформальный статус, и их правила регулируются администраторами. Алексей Надежкин, руководитель Центра защиты прав граждан, считает, что исключение из чата нельзя оспорить в суде, поскольку такие сообщества не несут обязательств по предоставлению информации.

«Обычно границы допустимого и правила исключения из такого чата устанавливает его владелец или администратор. Думаю, что это правильно, поскольку такая группа чаще всего имеет неформальный характер, — комментирует Надежкин в разговоре с Infopro54. — Конечно, исключение из общедомового или поселкового чата может стать для гражданина неприятным, но вряд ли такое решение администратора сообщества может быть обжаловано в суде, ведь чат — не более чем дополнительное удобство».

Несмотря на общую неформальность таких групп, исключение из чата может быть обжаловано в двух случаях. Во-первых, если чат создан официальной структурой (например, управляющей компанией) для передачи важной информации. Во-вторых, если исключение нарушает договорные обязательства. Примером может служить случай, когда житель потерпел ущерб из-за отсутствия уведомления о плановом отключении электроэнергии.

Хотя попытки восстановиться в чате редки, такие дела уже появляются. В одном из случаев суд обязал администратора включить в чат владельца квартиры, который не мог получить информацию иным способом. Однако эксперты предупреждают: доказать необходимость доступа к информации, размещенной только в чате, сложно.

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