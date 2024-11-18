Настроение отличное и голова не болит: Роскачество назвал лучшие бутылки шампанского

Наиболее популярный способ производства новогоднего шампанского это акратофорная технология или «метод Шарма», получивший свое название от французского винодела Эжен Шарма. Большинство таких вин, как ламбруско, просекко и sekt изготавливаются именно таким образом, чтобы конечный продукт имел свежесть и фруктовые нотки.