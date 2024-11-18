Настроение отличное и голова не болит: Роскачество назвал лучшие бутылки шампанского

Posted 18 ноября, 09:34
Published 18 ноября, 09:34
Modified 18 ноября, 09:36
Updated 18 ноября, 09:36
Наиболее популярный способ производства новогоднего шампанского это акратофорная технология или «метод Шарма», получивший свое название от французского винодела Эжен Шарма. Большинство таких вин, как ламбруско, просекко и sekt изготавливаются именно таким образом, чтобы конечный продукт имел свежесть и фруктовые нотки.
Эксперты Роскачества оценили 35 торговых марок российского производства, среди которых были производители из Краснодара, Дагестана, Крыма, Ростова, Ставрополья, а также Северной Осетии.
Как показал результат исследования в ТОП-3 лучших белых брютов вошли винодельни Краснодарского края:
Лучшим розовым брютом стал «Эндемы Пино Нуар» ТМ Эндемы. Лучшим сухим стал — «Inkerman Пино Блан» ТМ Inkerman. Лучшим сухим и полусухим игристым стал «AV Молодое» ТМ AV.
При оценке полусладких белых игристых вин пальму первенства держат производители из Ставрополья и Дагестана:
Лучшим сладким красным игристым вином стала бутылка «Цимлянское — Ц».
По оценке экспертов все экземпляры исследования имеют невысокий ценовой сегмент в районе 500 рублей, что позволяет россиянам иметь достойный продукт с отличным качеством за небольшие деньги.
Ранее мы рассказывали, каким творожным сыром можно мазать хлеб двойным слоем, потому что он сделан из качественного сырья.
Даже небольшие дозы алкоголя могут повышать давление, увеличивать нагрузку на сердце, ухудшать состояние сосудов, провоцируя риск инфаркта или инсульта, ускоряя появление хронических или возрастных заболеваний.