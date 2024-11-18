Названа причина пожара, где погибли мать и четверо детей под Новосибирском

Posted 18 ноября, 07:29
Published 18 ноября, 07:29
Modified 18 ноября, 07:31
Updated 18 ноября, 07:31
Все произошло 17 ноября в поселке Новоселье Купинского района. В то утро загорелся частный дом. Там спала семья из восьми человек.
Отцу выбрался только с двумя детьми. Мать же погибла в пожаре вместе с четырьмя несовершеннолетними — 2013, 2014, 2016, 2018 года рождения. Сейчас глава семейства в больнице с отравлением.
Руководитель МЧС Виктор Орлов приезжал на место происшествия. Выяснилась и причина пожара. Оказалось, что все произошло из-за водонагревателя. Причем в доме были датчики пожарной безопасности: они сработали. Теперь возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.