Названа причина пожара, где погибли мать и четверо детей под Новосибирском

Руководитель МЧС Виктор Орлов приезжал на место происшествия. Выяснилась и причина пожара. Оказалось, что все произошло из-за водонагревателя. Причем в доме были датчики пожарной безопасности: они сработали. Теперь возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.