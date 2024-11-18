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Posted 18 ноября, 07:29

Published 18 ноября, 07:29

Modified 18 ноября, 07:31

Updated 18 ноября, 07:31

Погибли дети

Названа причина пожара, где погибли мать и четверо детей под Новосибирском

18 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI. Погибли дети
В Новосибирской области женщина с детьми не выжила в пожаре: в МЧС выдвинули причину случившегося.

Все произошло 17 ноября в поселке Новоселье Купинского района. В то утро загорелся частный дом. Там спала семья из восьми человек.

Отцу выбрался только с двумя детьми. Мать же погибла в пожаре вместе с четырьмя несовершеннолетними — 2013, 2014, 2016, 2018 года рождения. Сейчас глава семейства в больнице с отравлением.

Руководитель МЧС Виктор Орлов приезжал на место происшествия. Выяснилась и причина пожара. Оказалось, что все произошло из-за водонагревателя. Причем в доме были датчики пожарной безопасности: они сработали. Теперь возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Соседи рассказали о погибших при пожаре в Новосибирской области матери и детях
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#18+
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