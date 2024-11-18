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Posted 18 ноября, 02:43

Published 18 ноября, 02:43

Modified 18 ноября, 02:45

Updated 18 ноября, 02:45

Зарплаты не высокие в НСО

Названы регионы-лидеры с самыми высоким зарплатами в России — куда ехать за деньгами

18 ноября 2024, 02:43
Фото: Изображение Midjourney. Зарплаты не высокие в НСО

Новосибирская область попала в топ-30 регионов с высокими зарплатами

В Новосибирской области относительно не высокие зарплаты в РФ, о чем свидетельствуют данные аналитиков.

Не первый год в лидерах по зарплатным предложениям является Чукотский автономный округ. Там большая часть имеет по 100 тысяч рублей каждый месяц. Минимальная зарплата начинается от 87 тысяч.

Также в лидерах Ямало-Ненецкий округ (зп от 78 тысяч), Магаданская область (от 76 тысяч), Ненецкий округ (от 64 тысяч) и Москва (от 58 тысяч).

Новосибирская область оказалась на 27 месте, говорят данные РИА Новости. В сибирском регионе зарплата начинается от 35 до 72 тысяч.

Недавно стали известны самые прибыльные вакансии в регионе. Сотрудникам предлагают платить по 200 тыс.

Названы вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч — куда бежать
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Работа#Зарплата#Вакансии
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