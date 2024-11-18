Названы регионы-лидеры с самыми высоким зарплатами в России — куда ехать за деньгами

Posted 18 ноября, 02:43
Published 18 ноября, 02:43
Modified 18 ноября, 02:45
Updated 18 ноября, 02:45
Не первый год в лидерах по зарплатным предложениям является Чукотский автономный округ. Там большая часть имеет по 100 тысяч рублей каждый месяц. Минимальная зарплата начинается от 87 тысяч.
Также в лидерах Ямало-Ненецкий округ (зп от 78 тысяч), Магаданская область (от 76 тысяч), Ненецкий округ (от 64 тысяч) и Москва (от 58 тысяч).
Новосибирская область оказалась на 27 месте, говорят данные РИА Новости. В сибирском регионе зарплата начинается от 35 до 72 тысяч.
Недавно стали известны самые прибыльные вакансии в регионе. Сотрудникам предлагают платить по 200 тыс.