Новосибирские власти подключатся к делу о пожаре, в котором погибли 4 ребенка

Posted 18 ноября, 11:27
Published 18 ноября, 11:27
Modified 18 ноября, 11:29
Updated 18 ноября, 11:29
В селе Новоселье Купинского района Новосибирской области утром 17 ноября произошёл трагический пожар, унёсший жизни женщины и её четырёх детей в возрасте от 6 до 12 лет. Отец семейства и двое старших сыновей сумели спастись, но мать и младшие дети остались в горящем доме.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы водонагревателя. Об этом сообщил руководитель областного управления МЧС Виктор Орлов. Дом был оснащён дымовыми пожарными извещателями, однако один из них — с GSM-модулем, позволяющим передавать сигнал на телефон, — был снят самими жильцами. Спасшимся членам семьи удалось покинуть дом благодаря сработавшему автономному датчику. Однако времени на спасение остальных не хватило.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал случившееся трагедией, которой можно было бы избежать. Он поручил завершить программу установки пожарных извещателей в домах многодетных семей и организовать внеплановую проверку их исправности.
Местные власти подключились к расследованию, которое ведут специалисты Следственного комитета. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.