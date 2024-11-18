Новосибирские власти подключатся к делу о пожаре, в котором погибли 4 ребенка

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы водонагревателя. Об этом сообщил руководитель областного управления МЧС Виктор Орлов. Дом был оснащён дымовыми пожарными извещателями, однако один из них — с GSM-модулем, позволяющим передавать сигнал на телефон, — был снят самими жильцами. Спасшимся членам семьи удалось покинуть дом благодаря сработавшему автономному датчику. Однако времени на спасение остальных не хватило.