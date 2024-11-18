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Posted 18 ноября, 03:16

Published 18 ноября, 03:16

Modified 18 ноября, 03:18

Updated 18 ноября, 03:18

В зоопарке животные любят снег

Новосибирский зоопарк показал, как животные гуляют в снежную погоду

18 ноября 2024, 03:16
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. В зоопарке животные любят снег
В Новосибирском зоопарке поделились в соцсетях милыми кадрами животных на снегу.

В ноябре выпал снег и установился снежный покров. Зимой в Новосибирском зоопарке все меняется. Некоторых животных и птиц отправляют в теплые вольеры, а некоторых оставляют жить на улице. Зверям не страшен снег и холод. Многие чувствуют себя увереннее в эту среду.

Также льдом покрылось и лебединое озеро. Его покинули многие птицы, а скоро переселят окончательно и других пернатых. Они будут жить в теплых вольерах.

Фото: В. Габов, В.Шпаков. Новосибирский зоопарк

Недавно косуля вышла из леса и пришла к администрации, чтобы решать дела (так шутили новосибирцы). Также в сибирскую столицу перевезли необычную тигрицу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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