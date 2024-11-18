Новосибирский зоопарк показал, как животные гуляют в снежную погоду

В ноябре выпал снег и установился снежный покров. Зимой в Новосибирском зоопарке все меняется. Некоторых животных и птиц отправляют в теплые вольеры, а некоторых оставляют жить на улице. Зверям не страшен снег и холод. Многие чувствуют себя увереннее в эту среду.