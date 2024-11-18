Новосибирский зоопарк показал, как животные гуляют в снежную погоду

Posted 18 ноября, 03:16
Published 18 ноября, 03:16
Modified 18 ноября, 03:18
Updated 18 ноября, 03:18
В ноябре выпал снег и установился снежный покров. Зимой в Новосибирском зоопарке все меняется. Некоторых животных и птиц отправляют в теплые вольеры, а некоторых оставляют жить на улице. Зверям не страшен снег и холод. Многие чувствуют себя увереннее в эту среду.
Также льдом покрылось и лебединое озеро. Его покинули многие птицы, а скоро переселят окончательно и других пернатых. Они будут жить в теплых вольерах.
Недавно косуля вышла из леса и пришла к администрации, чтобы решать дела (так шутили новосибирцы). Также в сибирскую столицу перевезли необычную тигрицу.