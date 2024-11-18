Одного из дезертиров в Новосибирской области задержали по наводке друга

Предполагается, что обстановка в части накалилась после того, как офицеры конфисковали у солдат алкоголь. В отместку мужчины устроили погром в казарме, после чего покинули территорию части без оружия. Выйдя за пределы части, беглецы поймали такси и направились в магазин за спиртным. Четверо из них были задержаны почти сразу.