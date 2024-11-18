Одного из дезертиров в Новосибирской области задержали по наводке друга

Posted 18 ноября, 12:01
Published 18 ноября, 12:01
Modified 18 ноября, 12:03
Updated 18 ноября, 12:03
Дезертир пришел переночевать к своему знакомому. Однако тот, узнав о его побеге, сразу же сообщил о госте в правоохранительные органы. Приехавшие оперативники задержали беглеца без сопротивления. Об этом сообщает источник VN.ru в Следственном комитете по Новосибирскому гарнизону.
Сегодня суд изберет для задержанного меру пресечения. Напомним, ранее под стражу уже был взят предполагаемый зачинщик побега — 42-летний военнослужащий.
Предполагается, что обстановка в части накалилась после того, как офицеры конфисковали у солдат алкоголь. В отместку мужчины устроили погром в казарме, после чего покинули территорию части без оружия. Выйдя за пределы части, беглецы поймали такси и направились в магазин за спиртным. Четверо из них были задержаны почти сразу.