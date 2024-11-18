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Posted 18 ноября, 12:01

Published 18 ноября, 12:01

Modified 18 ноября, 12:03

Updated 18 ноября, 12:03

Солдаты на службе

Одного из дезертиров в Новосибирской области задержали по наводке друга

18 ноября 2024, 12:01
Фото: 1MI. Солдаты на службе
Массовый побег десяти военнослужащих из воинской части в рабочем поселке Коченево, совершённый 12 ноября, продолжает обрастать новыми подробностями. Очередной дезертир был задержан после того, как его местонахождение полиции сообщил друг.

Дезертир пришел переночевать к своему знакомому. Однако тот, узнав о его побеге, сразу же сообщил о госте в правоохранительные органы. Приехавшие оперативники задержали беглеца без сопротивления. Об этом сообщает источник VN.ru в Следственном комитете по Новосибирскому гарнизону.

Сегодня суд изберет для задержанного меру пресечения. Напомним, ранее под стражу уже был взят предполагаемый зачинщик побега — 42-летний военнослужащий.

Предполагается, что обстановка в части накалилась после того, как офицеры конфисковали у солдат алкоголь. В отместку мужчины устроили погром в казарме, после чего покинули территорию части без оружия. Выйдя за пределы части, беглецы поймали такси и направились в магазин за спиртным. Четверо из них были задержаны почти сразу.

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