Почему нельзя хранить хлеб в холодильнике: две лучшие альтернативы для свежести

Posted 18 ноября, 01:59
Published 18 ноября, 01:59
Modified 18 ноября, 02:01
Updated 18 ноября, 02:01
Удивительно, но именно хранение в холодильнике может стать первопричиной порчи. Вот только хлебобулочные изделия не любят холодную среду — их вкус неприятно меняется и плесневеет быстрее обычного.
Многие люди уверены, что нет ничего лучше деревянной хлебницы, которая выполняет свою работу на отлично. Однако нельзя отрицать, что хлеб в ней слишком быстро сохнет.
Если выбирать пластиковую хлебницу, батон может быстро заплесневеть. Этот процесс похож на тот случай, при котором свежий хлеб, герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты, быстро покрывается плесенью, особенно если он еще горячий.
Лучше всего хранить хлеб в воздухопроницаемом керамическом контейнере или глиняном горшке: в этих случаях он будет оставаться свежим в течение нескольких дней.
5 советов, как хранить хлеб в течение длительного времени:
Ранее мы рассказывали, какие ошибки совершают хозяйки при первой выпечке хлеба.
Источник: Idee-fuer-mich.