Поезд Деда мороза приехал в Новосибирск раньше Нового года

Это был транзитный рейс, который отправился на восток, откуда скоро начнет путешествие по России. Предполагалось, что он сделает остановку на вокзале и на пару часов устроит представление. В Новосибирск он также прибудет в праздничные даты и сделают остановку на главном вокзале.