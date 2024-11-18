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Posted 18 ноября, 06:18

Published 18 ноября, 06:18

Modified 18 ноября, 06:20

Updated 18 ноября, 06:20

Поезд проехал Новосибирск

Поезд Деда мороза приехал в Новосибирск раньше Нового года

18 ноября 2024, 06:18
Фото: atas.info. Поезд проехал Новосибирск
В Новосибирске заметили поезд Деда мороза: об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Вечером 17 ноября в Новосибирске заметили поезд Деда Мороза. Он проезжал станцию Бетонный переезд. Однако радоваться еще рано.

Это был транзитный рейс, который отправился на восток, откуда скоро начнет путешествие по России. Предполагалось, что он сделает остановку на вокзале и на пару часов устроит представление. В Новосибирск он также прибудет в праздничные даты и сделают остановку на главном вокзале.

Видео: АСТ-54.

Когда поезд приезжает в регион, к нему собираются толпы людей с детьми. Билеты начинают продавать за 30 дней. В стоимость включена встреча со Снегурочкой и дедушкой, а цена станет известна только с момента продажи билетов.

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