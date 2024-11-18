Региональные меры поддержки помогают развитию новосибирского экспорта

Posted 18 ноября, 07:31
Published 18 ноября, 07:31
Modified 18 ноября, 07:33
Updated 18 ноября, 07:33
О росте налоговых поступлений от экспорта губернатору доложил министр экономического развития региона Лев Решетников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Андрей Травников отметил, что амбициозная задача по увеличению вдвое объёма несырьевого и неэнергетического экспорта решается за счёт усилий по расширению ассортимента экспортных товаров.
«Несырьевой экспорт нам надо увеличивать темпами на порядок выше сырьевого. Считаю, что это возможно, это подтверждают наши результаты последних лет. Они достигнуты не только благодаря реализации конкретных мер, предусмотренных экспортным стандартом, но и нашими системными вложениями в транспортную и логистическую инфраструктуру, в повышение наших компетенций в сфере логистики, электронной торговли, в расширение географии, маршрутов, видов доставки товаров, вариантов взаиморасчётов. Компетенции растут как у органов власти, так и у нашего бизнеса», — отметил губернатор Андрей Травников.
Согласно докладу Льва Решетникова, 132 страны были партнерами Новосибирской области по внешнеэкономической деятельности в 2023 году. Рост несырьевого и неэнергетического экспорта составил 3,8%. В структуре экспорта 56% занимает топливно-энергетический комплекс, 19% — машиностроение и 14% — продовольствие.