Региональные меры поддержки помогают развитию новосибирского экспорта

Согласно докладу Льва Решетникова, 132 страны были партнерами Новосибирской области по внешнеэкономической деятельности в 2023 году. Рост несырьевого и неэнергетического экспорта составил 3,8%. В структуре экспорта 56% занимает топливно-энергетический комплекс, 19% — машиностроение и 14% — продовольствие.