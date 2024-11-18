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Posted 18 ноября, 09:11

Published 18 ноября, 09:11

Modified 18 ноября, 09:12

Updated 18 ноября, 09:12

Россияне рассказали, как спасаются от выгорания на работе

18 ноября 2024, 09:11
Россияне в ходе опроса рассказали, как борются с выгоранием. Так, 34% опрошенных заявили, что находят спасение в активном времяпрепровождении вне работы.

Результаты исследования есть в распоряжении RT.

«Отпуск — ещё один популярный способ борьбы с выгоранием: 30% респондентов выбирают этот путь, позволяя себе перезагрузиться и восстановить силы», — говорится в исследовании.

При этом 26% людей предпочитают сменить работу, «надеясь найти более гармоничное место, где они смогут реализовать свой потенциал без перегрузок».

«А вот 23% опрошенных решают взять выходные: короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью», — отметили аналитики.

9% респондентов обращаются к обучению. В то же время 8% людей пытаются изменить график работы, а 7% просят о смене задач.

Тем не менее 31% опрошенных не предпринимают никаких действий для борьбы с выгоранием.

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