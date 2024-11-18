Россияне рассказали, как спасаются от выгорания на работе

Россияне в ходе опроса рассказали, как борются с выгоранием. Так, 34% опрошенных заявили, что находят спасение в активном времяпрепровождении вне работы.

Результаты исследования есть в распоряжении RT. «Отпуск — ещё один популярный способ борьбы с выгоранием: 30% респондентов выбирают этот путь, позволяя себе перезагрузиться и восстановить силы», — говорится в исследовании. При этом 26% людей предпочитают сменить работу, «надеясь найти более гармоничное место, где они смогут реализовать свой потенциал без перегрузок». «А вот 23% опрошенных решают взять выходные: короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью», — отметили аналитики. 9% респондентов обращаются к обучению. В то же время 8% людей пытаются изменить график работы, а 7% просят о смене задач. Тем не менее 31% опрошенных не предпринимают никаких действий для борьбы с выгоранием.