Россияне рассказали, как спасаются от выгорания на работе

Posted 18 ноября, 09:11
Published 18 ноября, 09:11
Modified 18 ноября, 09:12
Updated 18 ноября, 09:12
Результаты исследования есть в распоряжении RT.
«Отпуск — ещё один популярный способ борьбы с выгоранием: 30% респондентов выбирают этот путь, позволяя себе перезагрузиться и восстановить силы», — говорится в исследовании.
При этом 26% людей предпочитают сменить работу, «надеясь найти более гармоничное место, где они смогут реализовать свой потенциал без перегрузок».
«А вот 23% опрошенных решают взять выходные: короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью», — отметили аналитики.
9% респондентов обращаются к обучению. В то же время 8% людей пытаются изменить график работы, а 7% просят о смене задач.
Тем не менее 31% опрошенных не предпринимают никаких действий для борьбы с выгоранием.