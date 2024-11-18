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Posted 18 ноября, 13:33

Published 18 ноября, 13:33

Modified 18 ноября, 13:35

Updated 18 ноября, 13:35

Самарцам рассказали, у каких сотрудников больше шансов на карьерный рост

18 ноября 2024, 13:33
Аналитики провели опрос и выяснили, что 2 из 3 эйчаров в столице 63-го региона уверены в успехе работников, которые трудятся не дистанционно.

Руководители компаний отметили, что особой разницы между выполнением работ удаленно и в офисе нет. Тем не менее каждый одиннадцатый уверен, что дистанционные сотрудники трудятся лучше, а 28% опрошенных считают, что хуже, пишет sovainfo.ru.

Также 64% эйчаров утверждают, что у работника на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у его коллег в офисе. При этом 26% кадровых специалистов оценивают шансы на повышение и тех, и других как равные.

Интересно, что 68% работодателей не интересует, где именно находится их сотрудник на удаленке. Для них важен только результат труда. Однако каждый пятый спрашивает местонахождение в целях безопасности.

Что касается зарплаты, то, например, 87% московских компаний платят своим удаленным работникам из регионов такую же зарплату, что и офисным столичным сотрудникам, сообщает сервис SuperJob.

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