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Posted 18 ноября, 01:30

Published 18 ноября, 01:30

Modified 18 ноября, 01:32

Updated 18 ноября, 01:32

Шеф Белькович подсказал, сколько класть соли в квашеную капусту, чтобы она не скисла

Шеф Белькович подсказал, сколько класть соли в квашеную капусту, чтобы она не скисла

18 ноября 2024, 01:30
Фото: Изображение Midjourney.
Квашение капусты дело не хитрое, а главное малозатратное. Но даже здесь есть нюансы, соблюдение которых гарантирует, что капуста не стухнет, а заквасится как надо.

«Никак не получается!» — часто жалуются даже опытные хозяйки, которые не могут правильно сквасить капусту. Что же упущено из процесса и неужели в этом виновата соль, которую недоложили? На этот вопрос ответил шеф-повар Александр Белькович, который рассказала о нюансах квашения.

Рецепт квашеной капусты в трехлитровой банке

Вам понадобиться:

  • Капуста — 3 кг
  • Морковь — 2 шт.
  • Соль — 4 ст. л. (без горки)
  • Тмин — 1,2 ч. ложки по желанию
Рецепт квашеной капусты от Саши БельковичРецепт квашеной капусты от Саши Белькович
Рецепт квашеной капусты от Саши Белькович. Фото: 1MI

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту тонкой соломкой и натрите морковь на крупной терке. В большой миске смешайте измельченные овощи, добавьте в них соль, сахар и тщательно пожмите руками, чтобы капуста дала сок. Этот процесс нельзя опускать, поскольку он дает старт для ферментации.

После этого возьмите чистую трехлитровую стеклянную банку и утрамбуйте туда плотно капусту, она должна доходить до самого горлышка банки. Сверху поставьте стакан, на него тарелку с грузом, чтобы капуста была под гнетом. Оставьте капусту на кухонном столе на два или три дня.

Каждый день протыкайте капусту тонкой палочкой или ножом до самого дня, чтобы выпустить газы. Вы увидите, что банка скоро начнет заполняться соком и даже начнет переливаться, поэтому нужно поставить банку в широкую чашку.

Через три дня попробуйте капусту и если она достаточно скисла, накройте банку крышкой и уберите в холодильник на хранение. Если она еще не готова — подержите ее подольше при комнатной температуре до готовности.

Капуста будет готова к употреблению, но свой лучший вкус она приобретет только через пару недель.

Квашеная капуста в ноябреКвашеная капуста в ноябре
Квашеная капуста в ноябре. Фото: 1MI

Домохозяйка Любовь Зиброва, советует иной способ, который гарантирует отличный результат засолки. Для этого требуется заливать уложенную в банки капусту специально приготовленным раствором из расчета 1 литр чистой отфильтрованной воды на две столовые ложки соли с небольшой горочкой. Важно использовать обычную соль, без добавления йода, советует блогер.

Ранее мы рассказывали, в какие дни ноября можно солить капусту, чтобы она не испортилась.

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