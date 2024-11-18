Шеф Белькович подсказал, сколько класть соли в квашеную капусту, чтобы она не скисла

После этого возьмите чистую трехлитровую стеклянную банку и утрамбуйте туда плотно капусту, она должна доходить до самого горлышка банки. Сверху поставьте стакан, на него тарелку с грузом, чтобы капуста была под гнетом. Оставьте капусту на кухонном столе на два или три дня.