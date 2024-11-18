Шеф Белькович подсказал, сколько класть соли в квашеную капусту, чтобы она не скисла

Posted 18 ноября, 01:30
Published 18 ноября, 01:30
Modified 18 ноября, 01:32
Updated 18 ноября, 01:32
«Никак не получается!» — часто жалуются даже опытные хозяйки, которые не могут правильно сквасить капусту. Что же упущено из процесса и неужели в этом виновата соль, которую недоложили? На этот вопрос ответил шеф-повар Александр Белькович, который рассказала о нюансах квашения.
Нашинкуйте капусту тонкой соломкой и натрите морковь на крупной терке. В большой миске смешайте измельченные овощи, добавьте в них соль, сахар и тщательно пожмите руками, чтобы капуста дала сок. Этот процесс нельзя опускать, поскольку он дает старт для ферментации.
После этого возьмите чистую трехлитровую стеклянную банку и утрамбуйте туда плотно капусту, она должна доходить до самого горлышка банки. Сверху поставьте стакан, на него тарелку с грузом, чтобы капуста была под гнетом. Оставьте капусту на кухонном столе на два или три дня.
Каждый день протыкайте капусту тонкой палочкой или ножом до самого дня, чтобы выпустить газы. Вы увидите, что банка скоро начнет заполняться соком и даже начнет переливаться, поэтому нужно поставить банку в широкую чашку.
Через три дня попробуйте капусту и если она достаточно скисла, накройте банку крышкой и уберите в холодильник на хранение. Если она еще не готова — подержите ее подольше при комнатной температуре до готовности.
Капуста будет готова к употреблению, но свой лучший вкус она приобретет только через пару недель.
Домохозяйка Любовь Зиброва, советует иной способ, который гарантирует отличный результат засолки. Для этого требуется заливать уложенную в банки капусту специально приготовленным раствором из расчета 1 литр чистой отфильтрованной воды на две столовые ложки соли с небольшой горочкой. Важно использовать обычную соль, без добавления йода, советует блогер.
Ранее мы рассказывали, в какие дни ноября можно солить капусту, чтобы она не испортилась.