Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России

Posted 18 ноября, 07:20
Published 18 ноября, 07:20
Modified 18 ноября, 07:22
Updated 18 ноября, 07:22
В частности, штраф за передачу права на управление либо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 до 1,5 тысячи рублей.
Также на повышение пойдет размер штрафов за превышение скорости: вместо прежней суммы от 500 до пяти тысяч рублей установят сумму от 750 до 7,5 тысячи рублей, сообщает 360.ru.
Условия досрочной оплаты также предложили изменить. В настоящее время при нарушении ПДД автолюбитель может выплатить только 50% штрафа в течение 20 дней. После принятия поправок необходимо будет платить 75% от штрафа, однако срок льготной оплаты увеличится до 30 дней.