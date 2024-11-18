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Posted 18 ноября, 07:20

Published 18 ноября, 07:20

Modified 18 ноября, 07:22

Updated 18 ноября, 07:22

Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России

18 ноября 2024, 07:20
В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В частности, штраф за передачу права на управление либо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а нарушение правил применения ремней безопасности — с 1 до 1,5 тысячи рублей.

Также на повышение пойдет размер штрафов за превышение скорости: вместо прежней суммы от 500 до пяти тысяч рублей установят сумму от 750 до 7,5 тысячи рублей, сообщает 360.ru.

Условия досрочной оплаты также предложили изменить. В настоящее время при нарушении ПДД автолюбитель может выплатить только 50% штрафа в течение 20 дней. После принятия поправок необходимо будет платить 75% от штрафа, однако срок льготной оплаты увеличится до 30 дней.

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