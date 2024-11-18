Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России

Условия досрочной оплаты также предложили изменить. В настоящее время при нарушении ПДД автолюбитель может выплатить только 50% штрафа в течение 20 дней. После принятия поправок необходимо будет платить 75% от штрафа, однако срок льготной оплаты увеличится до 30 дней.