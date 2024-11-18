Собаки напали на девочку в Новосибирской области

Posted 18 ноября, 03:35
Published 18 ноября, 03:35
Modified 18 ноября, 03:54
Updated 18 ноября, 03:54
Инцидент произошел в Коченевском районе. Там бродячие собаки набросились на ребенка. Пострадавшей всего семь лет. Ребенок сильно испугалась. Неизвестно, какие именно она получила травмы и как ей удалось отпугнуть животных.
Прокуратура организовала проверку. После нее станет ясно, исполняла ли администрация закон по организации деятельности по обращению с бездомными животными в районе. Если основания найдут, то тогда применятся миры.
В Хилокском районе тоже бродят злые собаки. Они терроризируют местных жителей, приходя со стороны кладбища. Некоторые даже нападали на людей.