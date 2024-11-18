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Posted 18 ноября, 03:35

Published 18 ноября, 03:35

Modified 18 ноября, 03:54

Updated 18 ноября, 03:54

Собаки укусили ребенка

Собаки напали на девочку в Новосибирской области

18 ноября 2024, 03:35
Фото: Изображение Midjourney. Собаки укусили ребенка
В Новосибирской области произошло нападение собак на девочку, рассказали в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в Коченевском районе. Там бродячие собаки набросились на ребенка. Пострадавшей всего семь лет. Ребенок сильно испугалась. Неизвестно, какие именно она получила травмы и как ей удалось отпугнуть животных.

Прокуратура организовала проверку. После нее станет ясно, исполняла ли администрация закон по организации деятельности по обращению с бездомными животными в районе. Если основания найдут, то тогда применятся миры.

В Хилокском районе тоже бродят злые собаки. Они терроризируют местных жителей, приходя со стороны кладбища. Некоторые даже нападали на людей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Собака#Собаки
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