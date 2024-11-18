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Posted 18 ноября, 03:17

Published 18 ноября, 03:17

Modified 18 ноября, 03:19

Updated 18 ноября, 03:19

Четыре ребенка и мать погибли

Соседи рассказали о погибших при пожаре в Новосибирской области матери и детях

18 ноября 2024, 03:17
Фото: СКР. Четыре ребенка и мать погибли
В Новосибирской области семья погибла в горящем доме, соседи рассказали о погибших.

Трагедия случилась 17 ноября в селе Новоселье, что в Купинском районе. Рано утром там вспыхнул частный дом. В нем проживала семья из восьми человек. Отцу с двумя детьми удалось выбраться, а вот матери с четырьмя несовершеннолетними — нет.

Родитель делал все возможно, чтобы спасти жизнь своих родных, однако это безуспешно. В итоге женщина с детьми погибла, пишет КП-Новосибирск. Отец отравился угарным газом и сейчас в больнице. Двое сыновей живут у бабушки.

О семье соседи отзываются хорошо. Глава семейства трудился кочегаром, а мать продавцом. Жили не богато, но дружно. Погибшим девочкам было 9 и 8 лет, а сыновьям 11 и 6 лет. Все близкие и знакомые пребывают в шоке после трагедии. С ними работали психологи. Возбуждено дело, все обстоятельства выясняются.

Мать и четыре ребенка из Новосибирской области погибли в пожаре — возбуждено дело
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Гибель#Трагедия#18+#Купинский район
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