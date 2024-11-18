Соседи рассказали о погибших при пожаре в Новосибирской области матери и детях

Posted 18 ноября, 03:17
Published 18 ноября, 03:17
Modified 18 ноября, 03:19
Updated 18 ноября, 03:19
Трагедия случилась 17 ноября в селе Новоселье, что в Купинском районе. Рано утром там вспыхнул частный дом. В нем проживала семья из восьми человек. Отцу с двумя детьми удалось выбраться, а вот матери с четырьмя несовершеннолетними — нет.
Родитель делал все возможно, чтобы спасти жизнь своих родных, однако это безуспешно. В итоге женщина с детьми погибла, пишет КП-Новосибирск. Отец отравился угарным газом и сейчас в больнице. Двое сыновей живут у бабушки.
О семье соседи отзываются хорошо. Глава семейства трудился кочегаром, а мать продавцом. Жили не богато, но дружно. Погибшим девочкам было 9 и 8 лет, а сыновьям 11 и 6 лет. Все близкие и знакомые пребывают в шоке после трагедии. С ними работали психологи. Возбуждено дело, все обстоятельства выясняются.