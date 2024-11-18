Соседи рассказали о погибших при пожаре в Новосибирской области матери и детях

О семье соседи отзываются хорошо. Глава семейства трудился кочегаром, а мать продавцом. Жили не богато, но дружно. Погибшим девочкам было 9 и 8 лет, а сыновьям 11 и 6 лет. Все близкие и знакомые пребывают в шоке после трагедии. С ними работали психологи. Возбуждено дело, все обстоятельства выясняются.