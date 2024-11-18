Темные шары, парижский шик и ретро: ТОП-5 модных новогодних трендов в 2025 году

Posted 18 ноября, 07:29
Published 18 ноября, 07:29
Modified 18 ноября, 07:31
Updated 18 ноября, 07:31
Год Зеленой Деревянной Змеи не за горами, магазины уже повсюду пестрят украшениями, которые поднимают предновогоднее настроение. У нас есть еще время в запасе, чтобы разобраться среди всего многообразия чтобы понять, какие же шары и гирлянды будут самыми актуальными в 2025 году.
Этот тренд вдохновлён мрачной, но в то же время уютной обстановкой. Он напоминает нам о древних сказках, действие которых происходит в средние века, наполненными волшебными оттенками и фантастическими существами. Игрушки сочетают в себе деревенские материалы с потертостями, микс металла и грубых текстур дерева. Особо модными являются темно-коричневые шары с подсветкой, которые придают таинственность.
Спелые ягоды и пушистая хвоя — это классика Рождества и Нового года. Она включает в себя зелёные тона и красные оттенки — микс, который придает помещению свежесть, чистоту и настроение. Следуя этому тренду нужно выбирать натуральные ветки сосны, эвкалипта и сочетать их с сухофруктами и натуральными текстурами, например джутовыми лентами.
В 2025 году особенно популярными являются традиционные ретро-украшения, напоминающее о временах наших бабушек и дедушек. Множество расписных керамических фигурок, пряничные домики и подушки, украшенные рождественскими мотивами. Не стоит ограничивать себя в покупках, потому что эти вложения бесценны и несут в себе теплые воспоминания о нашем детстве.
Парижский шик — очень женственный и элегантный тренд. Его цель состоит в том, чтобы почувствовать себя как на вечеринке с видом на Эйфелеву башню. Вдохновением может послужить шампанское и блестящее мини-платье. Главными цветами ночи являются множество оттенков розового, оливкового, серебряного и золотого.
Третий год подряд бумага играет первостепенную роль в рождественских украшениях: открывайте ноутбук с мастер-классами и творите своими руками настоящее волшебство! Если вы делаете бумажные фонарики, соедините их с новогодней гирляндой и ваш hand made заиграет новыми красками. В этом тренде главное — дать волю своему воображению.
Ранее мы рассказывали, почему не стоит выкидывать подаренную вам на праздники «рождественскую звезду» и как заставить ее цвести каждый год.