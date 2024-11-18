Темные шары, парижский шик и ретро: ТОП-5 модных новогодних трендов в 2025 году

Год Зеленой Деревянной Змеи не за горами, магазины уже повсюду пестрят украшениями, которые поднимают предновогоднее настроение. У нас есть еще время в запасе, чтобы разобраться среди всего многообразия чтобы понять, какие же шары и гирлянды будут самыми актуальными в 2025 году.