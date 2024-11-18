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Posted 18 ноября, 03:18

Published 18 ноября, 03:18

Modified 18 ноября, 03:20

Updated 18 ноября, 03:20

Как сохранить букет цветов свежим

ТОП-4 совета, как сохранить букет свежим и красивым минимум на неделю

18 ноября 2024, 03:18
Фото: 1MI. Как сохранить букет цветов свежим
Обидно, что свежеподаренный букет быстро теряет свою привлекательность. Эти четыре совета помогут вашим любимым цветам дольше обычного украшать интерьер, поднимая вам настроение.

Обратите внимание на срез

Свежие цветы, которые находились вне воды более десяти минут, следует срезать. Для этого острым ножом отрежьте стебли под углом на 3-5 см.

Свежая воды

Вода для цветов должна быть комнатной температуры и полностью меняться каждые 2-3 дня. Цветы с древесными стеблями, такие как розы, прослужат дольше, если их кончики ненадолго подержать в кипящей воде.

Правильное место

Сквозняки, прямые солнечные лучи, сигаретный дым и тепло от радиаторов заставляют цветы увядать быстрее. Также избегайте соседства с фруктам: они выделяют газы, ускоряющие увядание.

Регулярный уход

Чтобы предотвратить увядание, необходимо следить за процессом гниения растений и каждый день уделять внимание букету:

  • регулярно удаляйте листья из воды.
  • добавьте в воду немного сахара или половину аспирина в качестве питательного вещества.
  • помещайте букет в прохладную комнату на ночь.

Ранее мы рассказывали, как правильно нужно ухаживать за замиокулькасом, женским счастьем и рождественским цветком в домашних условиях.

Источник: Idee-fuer-mich.

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#Эмилия Шпилева#Растения#Цветы#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
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