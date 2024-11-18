ТОП-4 совета, как сохранить букет свежим и красивым минимум на неделю

Posted 18 ноября, 03:18
Published 18 ноября, 03:18
Modified 18 ноября, 03:20
Updated 18 ноября, 03:20
Свежие цветы, которые находились вне воды более десяти минут, следует срезать. Для этого острым ножом отрежьте стебли под углом на 3-5 см.
Вода для цветов должна быть комнатной температуры и полностью меняться каждые 2-3 дня. Цветы с древесными стеблями, такие как розы, прослужат дольше, если их кончики ненадолго подержать в кипящей воде.
Сквозняки, прямые солнечные лучи, сигаретный дым и тепло от радиаторов заставляют цветы увядать быстрее. Также избегайте соседства с фруктам: они выделяют газы, ускоряющие увядание.
Чтобы предотвратить увядание, необходимо следить за процессом гниения растений и каждый день уделять внимание букету:
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Источник: Idee-fuer-mich.