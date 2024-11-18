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Posted 18 ноября, 11:17

Published 18 ноября, 11:17

Modified 18 ноября, 11:19

Updated 18 ноября, 11:19

«Восток» называют наследником самой крупной барахолки за Уралом

В Новосибирске банкротят экс-владельца ТЦ «Восток»: он в международном розыске

18 ноября 2024, 11:17
Фото: 2GIS. «Восток» называют наследником самой крупной барахолки за Уралом

В Новосибирске банкротят экс-владельца ТЦ «Восток»

Налоговая инспекция намерена признать банкротом известного бизнесмена Дмитрия Башмакова, следует из данных системы СПАРК.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 17 по Новосибирской области обратилась в региональный арбитражный суд с иском о признании банкротом Дмитрия Башмакова. Подробности искового заявления пока неизвестны.

Башмаков в Новосибирске считался авторитетным бизнесменом, основателем и владельцев десятков компаний, работавших в сферах девелопмента, автобизнеса, через подконтрольные ему структуры владел частью магазинов ГУМ, ЦУМ и ТД «Калининский».

Однако самым громким его проектом стал торговый комплекс «Восток» — правопреемник легендарной новосибирской барахолки, закрытой в 2015 году.

Имя Дмитрия Башмакова фигурирует в громком деле о взятках в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, бизнесмен с 2016 года каждый месяц платил по 500 тысяч рублей за покровительство своему бизнесу. Часть денег уходила заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, часть получали бывшая сотрудница прокуратуры Александра Аверина и экс- гендиректор завода «Винап» предприниматель Олег Яровой, которые стали посредниками в передаче взяток в прокуратуру.

Региональный прокурор Владимир Фалилеев ушел в отставку в 2018 и был задержан в феврале 2022 года, позже в рамках дела о взятках в особо крупном размере были задержаны и его заместители.

Дмитрий Башмаков уехал из страны, позже его объявили в международный розыск.
В 2024 году суд приговорил Владимира Фалилеева к 9,5 годам колонии, его заместительницу Любовь Кузьменок — к 8,5 годам заключения.

Суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Ференецу
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