В Новосибирске банкротят экс-владельца ТЦ «Восток»: он в международном розыске

Posted 18 ноября, 11:17
Published 18 ноября, 11:17
Modified 18 ноября, 11:19
Updated 18 ноября, 11:19
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 17 по Новосибирской области обратилась в региональный арбитражный суд с иском о признании банкротом Дмитрия Башмакова. Подробности искового заявления пока неизвестны.
Башмаков в Новосибирске считался авторитетным бизнесменом, основателем и владельцев десятков компаний, работавших в сферах девелопмента, автобизнеса, через подконтрольные ему структуры владел частью магазинов ГУМ, ЦУМ и ТД «Калининский».
Однако самым громким его проектом стал торговый комплекс «Восток» — правопреемник легендарной новосибирской барахолки, закрытой в 2015 году.
Имя Дмитрия Башмакова фигурирует в громком деле о взятках в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, бизнесмен с 2016 года каждый месяц платил по 500 тысяч рублей за покровительство своему бизнесу. Часть денег уходила заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, часть получали бывшая сотрудница прокуратуры Александра Аверина и экс- гендиректор завода «Винап» предприниматель Олег Яровой, которые стали посредниками в передаче взяток в прокуратуру.
Региональный прокурор Владимир Фалилеев ушел в отставку в 2018 и был задержан в феврале 2022 года, позже в рамках дела о взятках в особо крупном размере были задержаны и его заместители.
Дмитрий Башмаков уехал из страны, позже его объявили в международный розыск.
В 2024 году суд приговорил Владимира Фалилеева к 9,5 годам колонии, его заместительницу Любовь Кузьменок — к 8,5 годам заключения.