В Новосибирске банкротят экс-владельца ТЦ «Восток»: он в международном розыске

Имя Дмитрия Башмакова фигурирует в громком деле о взятках в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, бизнесмен с 2016 года каждый месяц платил по 500 тысяч рублей за покровительство своему бизнесу. Часть денег уходила заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, часть получали бывшая сотрудница прокуратуры Александра Аверина и экс- гендиректор завода «Винап» предприниматель Олег Яровой, которые стали посредниками в передаче взяток в прокуратуру.