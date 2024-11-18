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Posted 18 ноября, 12:58

Published 18 ноября, 12:58

Modified 18 ноября, 13:00

Updated 18 ноября, 13:00

Авария на парковке

В Новосибирске четыре автомобиля столкнулись на парковке

18 ноября 2024, 12:58
Фото: АСТ-54. Авария на парковке
18 ноября в Новосибирске на улице Бориса Богаткова, 201/1 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей.

На парковке столкнулись сразу четыре иномарки: Nissan Sunny, Hyundai Solaris, универсал Toyota RAV 4 и внедорожник Tank 300. По словам очевидцев, авария произошла около 12:45. Один из водителей, предположительно не справившись с управлением, выехал на парковку и задел другие автомобили по касательной. Это спровоцировало цепное столкновение.

На данный момент, по предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет. Ущерб ограничился повреждением автомобилей. Однако обстоятельства происшествия уточняются, а водители дают объяснения инспекторам.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи удивляются тому, как массовое ДТП могло случиться на парковке.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск
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