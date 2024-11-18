В Новосибирске четыре автомобиля столкнулись на парковке

Posted 18 ноября, 12:58
Published 18 ноября, 12:58
Modified 18 ноября, 13:00
Updated 18 ноября, 13:00
На парковке столкнулись сразу четыре иномарки: Nissan Sunny, Hyundai Solaris, универсал Toyota RAV 4 и внедорожник Tank 300. По словам очевидцев, авария произошла около 12:45. Один из водителей, предположительно не справившись с управлением, выехал на парковку и задел другие автомобили по касательной. Это спровоцировало цепное столкновение.
На данный момент, по предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет. Ущерб ограничился повреждением автомобилей. Однако обстоятельства происшествия уточняются, а водители дают объяснения инспекторам.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи удивляются тому, как массовое ДТП могло случиться на парковке.