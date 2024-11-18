atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 08:45

Published 18 ноября, 08:45

Modified 18 ноября, 08:47

Updated 18 ноября, 08:47

Часть дома обрушилась

В Новосибирске дело лжегазовщиков о взрыве газа в доме вернули следствию

18 ноября 2024, 08:45
Фото: atas.info. Часть дома обрушилась
В Новосибирске дело лжегазовщиков снова будут расследовать, о чем стало известно после судебного заседания.

18 ноября прошло судебное заседание по делу лжегазовщиков. Предполагается, что по их вине произошел взрыв газа в доме на ул. Линейной, 39. В тот роковой день, зимой прошлого года, погибли 15 человек, еще десятки оказались пострадавшими.

Под подозрением оказались Ирина Урбах и Евгений Кавун. Незадолго до происшествия они меняли газовое оборудование за деньги, не являясь сотрудниками профильной компании.

В последнем слове Кавун заявил, что материалы дела фальсифицировали. Суд решил проверить данные доводы и вернул дело следствию. Сами подсудимые свою вину отрицают, а прокуроры запрашивают для них 10 лет колонии.

«Нашей вины нет»: лжегазовщики оправдываются в суде по делу о взрыве дома на Линейной
Узнать подробнее
Читайте также:
Лже-газовщиков с Линейной начали судить в НовосибирскеСуд над лжегазовщиками по делу о взрыве на Линейной начался в НовосибирскеВ Новосибирске завершено расследование взрыва на Линейной — обвиняются лжегазовщики
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Газ#Дом#Взрыв#Трагедия#Линейная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика