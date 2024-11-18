В Новосибирске дело лжегазовщиков о взрыве газа в доме вернули следствию

18 ноября прошло судебное заседание по делу лжегазовщиков. Предполагается, что по их вине произошел взрыв газа в доме на ул. Линейной, 39. В тот роковой день, зимой прошлого года, погибли 15 человек, еще десятки оказались пострадавшими.