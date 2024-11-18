В Новосибирске дело лжегазовщиков о взрыве газа в доме вернули следствию

Posted 18 ноября, 08:45
Published 18 ноября, 08:45
Modified 18 ноября, 08:47
Updated 18 ноября, 08:47
18 ноября прошло судебное заседание по делу лжегазовщиков. Предполагается, что по их вине произошел взрыв газа в доме на ул. Линейной, 39. В тот роковой день, зимой прошлого года, погибли 15 человек, еще десятки оказались пострадавшими.
Под подозрением оказались Ирина Урбах и Евгений Кавун. Незадолго до происшествия они меняли газовое оборудование за деньги, не являясь сотрудниками профильной компании.
В последнем слове Кавун заявил, что материалы дела фальсифицировали. Суд решил проверить данные доводы и вернул дело следствию. Сами подсудимые свою вину отрицают, а прокуроры запрашивают для них 10 лет колонии.