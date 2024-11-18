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Posted 18 ноября, 07:55

Published 18 ноября, 07:55

Modified 18 ноября, 07:59

Updated 18 ноября, 07:59

В Новосибирске партия «Новые люди» запустит обучение для будущих кандидатов

В Новосибирске партия «Новые люди» запустит обучение для будущих кандидатов

18 ноября 2024, 07:55
Фото: «Новые люди».
Новосибирцы смогут стать депутатами городского совета и заксобрания от «Новых людей». Партия запустила специальное обучение для всех желающих. Чтобы присоединиться к нему, нужно оставить заявку на сайте newpeople.ru/2025.

Этой возможностью уже воспользовались более ста человек. Сейчас «Новые люди» проводят встречи с потенциальными кандидатами, на которых рассказывают о партии и о выборах.

«За каждым из кандидатов стоит уникальная история. Один создал специальный курс, где обучает волонтёров работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Второй работает водителем скорой и каждый день спасает жизни. Третий развивает судоходство с Новосибирске, чтобы у нас наконец-то появился транспорт, который не будет часами стоять в пробках. Все они хотят делать Новосибирск и область лучше. Этот путь мы пройдём с ними вместе», — делится руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат заксобрания Дарья Карасева.

В течение месяца будущие кандидаты будут проходить специальный обучающий курс «Дело в политике». Его посвятят разным аспектам работы депутата: особенностям партийной системы, работе с документами, общению с людьми, формированию медийного образа. Участников курса ждут лекции и практические задания. Первое занятие курса пройдёт 27 ноября.

Фото: «Новые люди»
«В следующем году в Новосибирской области пройдут одни из самых масштабных выборов в стране. Мы идём на них большой командой, которая включает экспертов в разных отраслях. Нам важно объединять всех, кто хочет принести людям реальную пользу — независимо от того, есть ли у кандидата большой политический опыт. Это новое поколение политиков, которое будет строить будущее Новосибирской области. Ждём всех неравнодушных на нашем политическом курсе», — отметил замруководителя фракции «Новые люди» в заксобрании Новосибирской области Сергей Левшенков.

Напомним, в сентябре следующего года в регионе пройдут выборы в заксобрание Новосибирской области, городской совет Новосибирска и районные органы власти.

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