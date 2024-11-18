В Новосибирской области запретили мигрантам работать в такси и детсадах

Posted 18 ноября, 05:04
Published 18 ноября, 05:04
Modified 18 ноября, 05:06
Updated 18 ноября, 05:06
Теперь на работу приоритетней будут устраиваться граждане России, а не других государств. Мигрантам запрещено работать в такси, продавцами алкогольной и табачной продукции, а также в детсадах.
Андрей Травников подписал постановление 6 ноября, а действовать оно начнет в 2025 году. Цель таких запретов — стимулирование внутренней трудовой миграции. Навести порядки на рынке труда необходимо до марта следующего года.
Теперь из Новосибирской области массово сбегают мигранты. Об этом говорит статистика мэрии.