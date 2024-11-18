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Posted 18 ноября, 05:04

Published 18 ноября, 05:04

Modified 18 ноября, 05:06

Updated 18 ноября, 05:06

Мигранты приезжают в РФ зарабатывать

В Новосибирской области запретили мигрантам работать в такси и детсадах

18 ноября 2024, 05:04
Фото: 1MI. Мигранты приезжают в РФ зарабатывать
В Новосибирской области мигранты не смогут работать таксистами, соответствующее постановление подписал губернатор.

Теперь на работу приоритетней будут устраиваться граждане России, а не других государств. Мигрантам запрещено работать в такси, продавцами алкогольной и табачной продукции, а также в детсадах.

Андрей Травников подписал постановление 6 ноября, а действовать оно начнет в 2025 году. Цель таких запретов — стимулирование внутренней трудовой миграции. Навести порядки на рынке труда необходимо до марта следующего года.

Теперь из Новосибирской области массово сбегают мигранты. Об этом говорит статистика мэрии.

Детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении условий
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Такси#Работа
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