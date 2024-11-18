В РФ заявили о необходимости запрета мигрантам работать в детсадах, такси и доставке

«Все-таки детский сад — это наши дети. Образование и здравоохранение — это сферы, где иностранные граждане в принципе не должны работать, потому что это связано в глобальном смысле с обеспечением национальной безопасности, а в локальном — с безопасностью граждан», — объяснил Бурда.