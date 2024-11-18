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Posted 18 ноября, 19:56

Published 18 ноября, 19:56

Modified 21 ноября, 11:33

Updated 21 ноября, 11:33

В РФ заявили о необходимости запрета мигрантам работать в детсадах, такси и доставке

18 ноября 2024, 19:56
Правительство Новосибирской области запретило мигрантам работать в детсадах, такси, алкомаркетах и табачных магазинах.

Эксперт по миграции, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда в разговоре с 360.ru поддержал эту инициативу.

Он сообщил, что Новосибирская область не стала первопроходцем, практика введения таких ограничений довольно распространена в России. В 2025 году они начнут действовать уже в более чем 40 субъектах.

«Эти ограничения вводятся не рандомно. Регионы, когда их вводят, рассматривают те сферы, где можно вполне себе обойтись без привлечения иностранной рабочей силы», — пояснил Бурда.

Как правило, под эти запреты подпадают одни и те же сферы — такси, общественный транспорт, услуги и образование. В тех регионах, где ограничения уже действуют, рынок не обрушился, заявил эксперт.

Собеседник 360.ru поддержал решение властей регионов. По его словам, в России не работают фильтры мигрантов, и трудно узнать, кто приехал с благими намерениями, а кто — нет.

«Все-таки детский сад — это наши дети. Образование и здравоохранение — это сферы, где иностранные граждане в принципе не должны работать, потому что это связано в глобальном смысле с обеспечением национальной безопасности, а в локальном — с безопасностью граждан», — объяснил Бурда.

Он выразил уверенность, что аналогичные запреты давно следовало ввести в Москве. По его словам, в некоторых случаях мигранты специально трудоустраивались в детские сады ради льгот. Он предложил ограничить прием приезжих на работу в общественном транспорте, такси, торговле и доставке, но оставить в строительстве и ЖКХ.

«Москва испытывает колоссальный переизбыток мигрантов, в столице все разумные пределы уже пройдены. Но мигранты должны работать там, где они создают прирост экономический», — заключил Бурда.

Системными мерами борьбы с незаконной миграцией озаботилась Госдума. Депутаты обсудят этот вопрос 20 ноября.

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