Власти Кузбасса сообщили о строительстве нового завода в Новокузнецке

Posted 18 ноября, 15:17
Published 18 ноября, 15:17
Modified 18 ноября, 15:19
Updated 18 ноября, 15:19
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что компания SD Group планирует открыть завод в Новокузнецке, который будет специализироваться на производстве панелей для строительства многоквартирных домов, пишет VSE42.RU. По его словам, данное предприятие позволит компании наладить собственное производство строительных материалов и снизить затраты на реализацию проектов в будущем.
Сумма инвестиций составит около четырех миллиардов рублей. Отмечается, что проект реализуют через два года.