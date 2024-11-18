Власти Кузбасса сообщили о строительстве нового завода в Новокузнецке

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что компания SD Group планирует открыть завод в Новокузнецке, который будет специализироваться на производстве панелей для строительства многоквартирных домов, пишет VSE42.RU. По его словам, данное предприятие позволит компании наладить собственное производство строительных материалов и снизить затраты на реализацию проектов в будущем.