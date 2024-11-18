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Posted 18 ноября, 15:17

Published 18 ноября, 15:17

Modified 18 ноября, 15:19

Updated 18 ноября, 15:19

Власти Кузбасса сообщили о строительстве нового завода в Новокузнецке

18 ноября 2024, 15:17
В Новокузнецке планируется строительство завода по производству панелей для многоквартирных домов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что компания SD Group планирует открыть завод в Новокузнецке, который будет специализироваться на производстве панелей для строительства многоквартирных домов, пишет VSE42.RU. По его словам, данное предприятие позволит компании наладить собственное производство строительных материалов и снизить затраты на реализацию проектов в будущем.

Сумма инвестиций составит около четырех миллиардов рублей. Отмечается, что проект реализуют через два года.

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