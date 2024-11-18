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Posted 18 ноября, 15:20

Published 18 ноября, 15:20

Modified 18 ноября, 15:21

Updated 18 ноября, 15:21

Женщина из Кузбасса попала под статью за незаконную торговлю спиртом в общежитии

18 ноября 2024, 15:20
В Яйском округе Кемеровской области женщина незаконно продавала спирт в комнате общежития. На нее завели уголовное дело.

Хозяйка одной из комнат общежития в Яйском округе торговала спиртом по своему месту жительства. Об этом стало известно полиции в ходе проверки. Правоохранители задокументировали, как женщина продала 250 миллилитров спирта покупателю за 100 рублей. Продукцию, которой она торговала незаконно, изъяли, пишет VSE42.RU.

В июне этого года женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ей назначили штраф в размере 30 000 рублей. Сейчас же на нее завели уголовное дело о незаконной розничной продаже спиртного. Теперь спиртоторговке грозят до 80 000 рублей штрафа либо исправительные работы на срок до одного года, сообщает ГУ МВД Кузбасса.

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