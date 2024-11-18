Женщина из Кузбасса попала под статью за незаконную торговлю спиртом в общежитии

В июне этого года женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ей назначили штраф в размере 30 000 рублей. Сейчас же на нее завели уголовное дело о незаконной розничной продаже спиртного. Теперь спиртоторговке грозят до 80 000 рублей штрафа либо исправительные работы на срок до одного года, сообщает ГУ МВД Кузбасса.