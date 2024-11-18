Жильцы с детьми выбегали из горящей десятиэтажки в Новосибирске

Posted 18 ноября, 09:01
Published 18 ноября, 09:01
Modified 18 ноября, 09:03
Updated 18 ноября, 09:03
Все произошло на улице Герцена 18 ноября. Днем случился пожар в 10-этажном доме. Там вспыхнула квартира на первом этаже. Подъезд окутало дымом. На место прибыли сотрудники МЧС.
Из горящей квартиры выбежал мужчина с четырьмя детьми. Огнеборцы помогли выбраться на улицу трем жильцам: одной женщине стало плохо, она потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Причина пожара еще не установлена. Известно, что загорелись вещи и мебель на кухне. Площадь горения составила 25 квадратов.
Днем ранее при пожаре погибла мать и четверо детей. Отец пострадал, но спас еще двоих детей.