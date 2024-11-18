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Posted 18 ноября, 09:01

Published 18 ноября, 09:01

Modified 18 ноября, 09:03

Updated 18 ноября, 09:03

Пожарные спасли людей

Жильцы с детьми выбегали из горящей десятиэтажки в Новосибирске

18 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI. Пожарные спасли людей
В Новосибирске случился пожар в многоквартирном доме, детали назвали в МЧС.

Все произошло на улице Герцена 18 ноября. Днем случился пожар в 10-этажном доме. Там вспыхнула квартира на первом этаже. Подъезд окутало дымом. На место прибыли сотрудники МЧС.

Из горящей квартиры выбежал мужчина с четырьмя детьми. Огнеборцы помогли выбраться на улицу трем жильцам: одной женщине стало плохо, она потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Причина пожара еще не установлена. Известно, что загорелись вещи и мебель на кухне. Площадь горения составила 25 квадратов.

Днем ранее при пожаре погибла мать и четверо детей. Отец пострадал, но спас еще двоих детей.

Соседи рассказали о погибших при пожаре в Новосибирской области матери и детях
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Пострадавшие
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