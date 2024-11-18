Жители 25-этажного в Новосибирске дома остались без воды и света

Posted 18 ноября, 12:23
Published 18 ноября, 12:23
Modified 18 ноября, 12:25
Updated 18 ноября, 12:25
16 ноября в подвале дома началось затопление канализационными водами. Причиной стала сильная засоренность уличной сети канализации. Как сообщил главный инженер управляющей компании «ЦКХ» Константин Штоликов, первоначально аварийная служба смогла устранить засор в одном из колодцев. Однако проблема усугубилась вторичными засорами внутри здания.
Сейчас подвал полностью затоплен, а жители дома вынуждены справляться с бытовыми нуждами при помощи тазиков и оставшихся запасов воды. Устранение аварии затянулось из-за недостаточной мощности спецтехники. По словам Штоликова, засоры вызваны смывом строительных смесей, тряпок, влажных салфеток и других бытовых отходов в канализацию. Новая техника, способная справиться с проблемой, прибыла на место только утром 18 ноября.
Дополнительные сложности возникли из-за юридических нюансов: уличные сети канализации числятся на балансе застройщика, компании «Вира Строй», и ещё не переданы в ведение «Горводоканала».
Жильцы возмущены длительным отсутствием воды и электричества. Они жалуются на отсутствие подвоза воды, игнорирование заявок и отсутствие альтернативных решений.