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Posted 18 ноября, 12:23

Published 18 ноября, 12:23

Modified 18 ноября, 12:25

Updated 18 ноября, 12:25

Затопленная яма

Жители 25-этажного в Новосибирске дома остались без воды и света

18 ноября 2024, 12:23
Фото: 1MI. Затопленная яма
В Новосибирске продолжается ликвидация последствий коммунальной аварии, которая произошла в многоквартирном доме на улице Петухова, 162. С 17 ноября жители более тысячи квартир остаются без воды, а 18 ноября здание полностью обесточили.

16 ноября в подвале дома началось затопление канализационными водами. Причиной стала сильная засоренность уличной сети канализации. Как сообщил главный инженер управляющей компании «ЦКХ» Константин Штоликов, первоначально аварийная служба смогла устранить засор в одном из колодцев. Однако проблема усугубилась вторичными засорами внутри здания.

Сейчас подвал полностью затоплен, а жители дома вынуждены справляться с бытовыми нуждами при помощи тазиков и оставшихся запасов воды. Устранение аварии затянулось из-за недостаточной мощности спецтехники. По словам Штоликова, засоры вызваны смывом строительных смесей, тряпок, влажных салфеток и других бытовых отходов в канализацию. Новая техника, способная справиться с проблемой, прибыла на место только утром 18 ноября.

Затопленный подвалЗатопленный подвал
Затопленный подвал. Фото: Инцидент Новосибирск

Дополнительные сложности возникли из-за юридических нюансов: уличные сети канализации числятся на балансе застройщика, компании «Вира Строй», и ещё не переданы в ведение «Горводоканала».

Жильцы возмущены длительным отсутствием воды и электричества. Они жалуются на отсутствие подвоза воды, игнорирование заявок и отсутствие альтернативных решений.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Вода#Авария#Свет#Жители
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