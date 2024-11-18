Жители 25-этажного в Новосибирске дома остались без воды и света

Сейчас подвал полностью затоплен, а жители дома вынуждены справляться с бытовыми нуждами при помощи тазиков и оставшихся запасов воды. Устранение аварии затянулось из-за недостаточной мощности спецтехники. По словам Штоликова, засоры вызваны смывом строительных смесей, тряпок, влажных салфеток и других бытовых отходов в канализацию. Новая техника, способная справиться с проблемой, прибыла на место только утром 18 ноября.