Авито помогает в работе волонтеров «ЛизаАлерт» в Новосибирске

В комплекты входят: 10 современных цифровых автомобильных радиостанций с функцией передачи координат и 100 носимых цифровых радиостанций с отслеживанием. Оборудование поддерживает цифровой стандарт радиосвязи DMR, обеспечивая прием и передачу координат в режиме реального времени. Радиостанции совместимы с уже используемым снаряжением отряда, что исключает разрывы в коммуникации.