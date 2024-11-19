Авито помогает в работе волонтеров «ЛизаАлерт» в Новосибирске

Posted 19 ноября, 07:29
Published 19 ноября, 07:29
Modified 19 ноября, 07:31
Updated 19 ноября, 07:31
Радиостанции были закуплены благодаря средствам, собранным пользователями платформы через специальную страницу. Это оборудование призвано повысить безопасность поисковых групп и улучшить их координацию в сложных природных условиях.
В комплекты входят: 10 современных цифровых автомобильных радиостанций с функцией передачи координат и 100 носимых цифровых радиостанций с отслеживанием. Оборудование поддерживает цифровой стандарт радиосвязи DMR, обеспечивая прием и передачу координат в режиме реального времени. Радиостанции совместимы с уже используемым снаряжением отряда, что исключает разрывы в коммуникации.
Радиостанции распределили между добровольцами из 10 регионов: Краснодарского края, Владимирской, Саратовской, Тюменской, Томской, Тульской и Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Кемеровской области.
«Мы не первый год поддерживаем отряд „ЛизаАлерт“ и знаем, что главный ресурс для них — это люди. Без добровольцев отряда не будет десятков тысяч историй счастливого возвращения домой. Три года мы помогаем сделать поиски комфортнее, предоставляя поисковикам жилье, а теперь можем сделать их безопаснее», — прокомментировал управляющий директор Авито по работе с государственными органами Влад Федулов.
С момента начала сотрудничества в 2021 году Авито и «ЛизаАлерт» уже реализовали множество инициатив:
Авито намерен интегрировать правила безопасности от «ЛизаАлерт» в обучающую игру «Стражи Авито», направленную на повышение знаний о безопасности.
«Сотни раз в год мы спим в удобной кровати, хоть и находимся там, где поиск. Это Авито Недвижимость. А еще Авито — это инструмент, которым мы закрываем многие потребности отряда, ведь именно на этой платформе нам помогают тысячи человек. Сегодня мы оснащаем крафтовой связью 10 регионов. Мы доработали технологию, чтобы она лучше работала на нас, именно поэтому оборудование стало крафтовым. Теперь мы видим группы в лесу. А купить оборудование нам помогли пользователи Авито», — заключил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».