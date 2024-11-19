Больше сотни новосибирцев готовы бороться за эту вакансию — что в ней особенного

Posted 19 ноября, 04:58
Published 19 ноября, 04:58
Modified 19 ноября, 05:00
Updated 19 ноября, 05:00
Одной из самых востребованных вакансий с максимальной конкуренцией среди потенциальных работников стала профессия «менеджер, консультант по стратегии». В ноябре была открыта всего одна такая вакансия, за которую боролись 150 человек.
На втором месте по спросу стала вакансия бортпроводника. На нее подали 100 резюме, выяснил сервис hh.ru. Потребность в таких кадрах очень ограничена, так как места практически все заняты.
Далее по спросу идут творческие профессии. Можно выделить гейм-дизайнера (91 резюме), режиссера, видеомонтажера (41 резюме на вакансию), фотографа (39), журналиста (28), копирайтера (25), переводчика (22). Недавно стала известна самая прибыльная вакансия.