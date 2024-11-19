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Posted 19 ноября, 04:58

Published 19 ноября, 04:58

Modified 19 ноября, 05:00

Updated 19 ноября, 05:00

Разные профессии по-разному востребованы

Больше сотни новосибирцев готовы бороться за эту вакансию — что в ней особенного

19 ноября 2024, 04:58
Фото: 1MI. Разные профессии по-разному востребованы

Больше сотни новосибирцев борются за одну вакансию

В Новосибирске есть вакансии с высоким спросом: аналитики назвали профессию.

Одной из самых востребованных вакансий с максимальной конкуренцией среди потенциальных работников стала профессия «менеджер, консультант по стратегии». В ноябре была открыта всего одна такая вакансия, за которую боролись 150 человек.

На втором месте по спросу стала вакансия бортпроводника. На нее подали 100 резюме, выяснил сервис hh.ru. Потребность в таких кадрах очень ограничена, так как места практически все заняты.

Далее по спросу идут творческие профессии. Можно выделить гейм-дизайнера (91 резюме), режиссера, видеомонтажера (41 резюме на вакансию), фотографа (39), журналиста (28), копирайтера (25), переводчика (22). Недавно стала известна самая прибыльная вакансия.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии#Профессии
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