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Posted 19 ноября, 09:02

Published 19 ноября, 09:02

Modified 19 ноября, 09:04

Updated 19 ноября, 09:04

Буцкая рассказала, каким блогерам государство поможет с привлечением аудитории

19 ноября 2024, 09:02
Государство окажет поддержку блогерам, которые продвигают традиционные семейные ценности, рассказала Татьяна Буцкая, первый зампредседателя Комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Как пишет «Ридус», правительство планирует приглашать таких блогеров на масштабные всероссийские мероприятия, в том числе международного масштаба, а также на телевидение. В большинстве случаев блогеры работают в рамках своей уже сформировавшейся аудитории, поэтому возможность привлечь новую публику станет для них значительным преимуществом. Правительство проявляет большой интерес к поддержке общественных лидеров, которые не только могут привлечь интерес граждан, но и высказываются в поддержку государственной политики по защите традиционных ценностей. Это вопрос взаимной выгоды.

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