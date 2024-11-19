Буцкая рассказала, каким блогерам государство поможет с привлечением аудитории

Как пишет «Ридус», правительство планирует приглашать таких блогеров на масштабные всероссийские мероприятия, в том числе международного масштаба, а также на телевидение. В большинстве случаев блогеры работают в рамках своей уже сформировавшейся аудитории, поэтому возможность привлечь новую публику станет для них значительным преимуществом. Правительство проявляет большой интерес к поддержке общественных лидеров, которые не только могут привлечь интерес граждан, но и высказываются в поддержку государственной политики по защите традиционных ценностей. Это вопрос взаимной выгоды.