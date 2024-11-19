Чемпионат мира по бильярдному спорту стартовал в Новосибирской области

Posted 19 ноября, 03:03
Published 19 ноября, 03:03
Modified 19 ноября, 03:05
Updated 19 ноября, 03:05
Участников соревнований приветствовал губернатор Андрей Травников. Он напомнил, что 15 лет назад, в 2009 году, наш регион уже принимал чемпионат мира по бильярду. Событие дало мощный толчок развитию этого вида спорта в Новосибирской области: любительского бильярда и, что особенно важно, — профессионального спортивного.
«Количество бильярдных клубов, секций, различных турниров за эти годы на территории нашего региона серьёзно выросло. Появился свой открытый турнир на приз губернатора Новосибирской области. Мы уверены, что в качестве наследия этого чемпионата мы получим возможность в дальнейшем ещё более активно развивать бильярд на нашей территории. Ещё раз большое спасибо за эту удивительную возможность», — отметил Андрей Травников.
Президент международной конфедерации пирамиды Павел Завальный, в свою очередь, поблагодарил Губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, Федерацию бильярдного спорта Новосибирской области за содействие в организации и проведении соревнований. Он подчеркнул, что на чемпионат мира, который проходит в прекрасном городе, в центре Сибири, собрались лучшие представители бильярдного спорта: чемпионы мира в разных дисциплинах пирамиды, заслуженные мастера спорта.
Чемпионат будет проходить до 23 ноября в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». Билеты на чемпионат — бесплатные. Также организована трансляция игр со всех 12 бильярдных столов в социальной сети «ВКонтакте».
Для зрителей и спортсменов в дни соревнований будет организована развлекательная программа: мастер-классы по бильярду, площадка для игры в дартс; напольные шахматы, викторина и розыгрыши призов.
По признанию Олимпийского Комитета РФ, бильярдный спорт в России является одним из ведущих среди неолимпийских видов спорта. На сегодняшний день уровень российского бильярдного спорта — один из самых высоких в мире. Спортсмены Новосибирской области неоднократно становились обладателями медалей различного достоинства на самых престижных соревнованиях