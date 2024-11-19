Чемпионат мира по бильярдному спорту стартовал в Новосибирской области

Участников соревнований приветствовал губернатор Андрей Травников. Он напомнил, что 15 лет назад, в 2009 году, наш регион уже принимал чемпионат мира по бильярду. Событие дало мощный толчок развитию этого вида спорта в Новосибирской области: любительского бильярда и, что особенно важно, — профессионального спортивного.