«Чтобы ям в Новосибирске не было!» — мэр озадачил своих подчиненных

Posted 19 ноября, 05:55
Published 19 ноября, 05:55
Modified 19 ноября, 05:57
Updated 19 ноября, 05:57
Жалоба в соцсетях на дорожную выбоину на пересечении улиц Никитина и Воинской, адресованная администрации Октябрьского района, привела к достаточно радикальным заявлениям главы муниципалитета. В ответе районных чиновников на просьбу отремонтировать дорогу сказано, что это «не представляется возможным, работы перенесены на 2025 год».
Максим Кудрявцев в ходе аппаратного совещания во вторник, 19 ноября, заявил, что таких ответов больше быть не должно. У дорожных служб есть технологии, позволяющие ремонтировать проезжую часть круглый год, отметил глава муниципалитета.
«Стремиться к тому, чтобы ям в городе Новосибирске не было в принципе», — потребовал мэр.
Кроме того, Кудрявцев в очередной раз поручил главе департамента энергетики и ЖКХ требовать в судах от подрядчиков ликвидации коммунальных разрытий, оставшихся после ремонта теплосетей.
Ранее из-за многочисленных котлованов региональная прокуратура вынесла представление мэру Новосибирска.