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Posted 19 ноября, 05:55

Published 19 ноября, 05:55

Modified 19 ноября, 05:57

Updated 19 ноября, 05:57

Чиновники отказываются ремонтировать дороги зимой

«Чтобы ям в Новосибирске не было!» — мэр озадачил своих подчиненных

19 ноября 2024, 05:55
Фото: 1MI. Чиновники отказываются ремонтировать дороги зимой

Мэр Новосибирска потребовал полностью избавиться от ям на дорогах

Отказ ремонтировать зимой яму на дороге возмутил Максима Кудрявцева.

Жалоба в соцсетях на дорожную выбоину на пересечении улиц Никитина и Воинской, адресованная администрации Октябрьского района, привела к достаточно радикальным заявлениям главы муниципалитета. В ответе районных чиновников на просьбу отремонтировать дорогу сказано, что это «не представляется возможным, работы перенесены на 2025 год».

Максим Кудрявцев в ходе аппаратного совещания во вторник, 19 ноября, заявил, что таких ответов больше быть не должно. У дорожных служб есть технологии, позволяющие ремонтировать проезжую часть круглый год, отметил глава муниципалитета.

«Стремиться к тому, чтобы ям в городе Новосибирске не было в принципе», — потребовал мэр.

Кроме того, Кудрявцев в очередной раз поручил главе департамента энергетики и ЖКХ требовать в судах от подрядчиков ликвидации коммунальных разрытий, оставшихся после ремонта теплосетей.

Ранее из-за многочисленных котлованов региональная прокуратура вынесла представление мэру Новосибирска.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Ямы#Ликвидация
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