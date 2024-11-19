«Чтобы ям в Новосибирске не было!» — мэр озадачил своих подчиненных

Жалоба в соцсетях на дорожную выбоину на пересечении улиц Никитина и Воинской, адресованная администрации Октябрьского района, привела к достаточно радикальным заявлениям главы муниципалитета. В ответе районных чиновников на просьбу отремонтировать дорогу сказано, что это «не представляется возможным, работы перенесены на 2025 год».