Давка произошла на паспортном контроле в новосибирском аэропорту

Posted 19 ноября, 04:21
Published 19 ноября, 04:21
Modified 19 ноября, 04:23
Updated 19 ноября, 04:23
Паспортный контроль оперативно не могли пройти пассажиры двух рейсов из Оша и Еревана. Перевозку осуществляла компания S7.
Десятки людей толпились на контроле: многие жаловались на духоту и неконтролируемую очередь. Все новосибирцы очень устали: от детей до взрослых.
С чем связано столь долгое ожидание, неизвестно. Спустя несколько часов ожидания люди начали двигаться на выход. Пассажиры были не в восторге от данной ситуации, произошедшей 18 ноября. Недавно в Новосибирск не могли долететь 10 самолетов из-за непогоды.