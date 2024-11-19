Давка произошла на паспортном контроле в новосибирском аэропорту

С чем связано столь долгое ожидание, неизвестно. Спустя несколько часов ожидания люди начали двигаться на выход. Пассажиры были не в восторге от данной ситуации, произошедшей 18 ноября. Недавно в Новосибирск не могли долететь 10 самолетов из-за непогоды.