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Posted 19 ноября, 04:21

Published 19 ноября, 04:21

Modified 19 ноября, 04:23

Updated 19 ноября, 04:23

Людей не пропускали

Давка произошла на паспортном контроле в новосибирском аэропорту

19 ноября 2024, 04:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Людей не пропускали
В Новосибирске люди встали в огромные очереди на паспортном контроле в аэропорту, о чем рассказали пассажиры.

Паспортный контроль оперативно не могли пройти пассажиры двух рейсов из Оша и Еревана. Перевозку осуществляла компания S7.

Десятки людей толпились на контроле: многие жаловались на духоту и неконтролируемую очередь. Все новосибирцы очень устали: от детей до взрослых.

С чем связано столь долгое ожидание, неизвестно. Спустя несколько часов ожидания люди начали двигаться на выход. Пассажиры были не в восторге от данной ситуации, произошедшей 18 ноября. Недавно в Новосибирск не могли долететь 10 самолетов из-за непогоды.

Самолет до Новосибирска поврежден — что случилось
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Аэропорт Толмачево#Пассажиры
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