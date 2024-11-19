День педиатра: история праздника, дата и идеи подарков

Свой заслуженный профессиональный праздник детские врачи отмечают 20 ноября. Эта дата выбрана не случайно: в этот день Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году учредила праздник, который бы напоминал о правах детей во всем мире. В этот же день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка». В число основных положений Конвенции входит обязанность государства обеспечить право ребенка на жизнь, гармоничное развитие и сохранение здоровья. Поддерживать здоровье самых маленьких пациентов помогает именно врач-педиатр, он же становится первым наставником для молодых мам.