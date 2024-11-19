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Posted 19 ноября, 08:02

Published 19 ноября, 08:02

Modified 19 ноября, 08:04

Updated 19 ноября, 08:04

20 ноября в Новосибирске отметят День педиатра

День педиатра: история праздника, дата и идеи подарков

19 ноября 2024, 08:02
Фото: 1MI. 20 ноября в Новосибирске отметят День педиатра
20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, к этой же дате приурочен профессиональный праздник специалистов, которые стоят на страже здоровья нового поколения. День педиатра в России — что за праздник, когда он отмечается и что можно подарить знакомым и коллегам, читайте в материале Atas.info.

Когда отмечается День педиатра

Свой заслуженный профессиональный праздник детские врачи отмечают 20 ноября. Эта дата выбрана не случайно: в этот день Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году учредила праздник, который бы напоминал о правах детей во всем мире. В этот же день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка». В число основных положений Конвенции входит обязанность государства обеспечить право ребенка на жизнь, гармоничное развитие и сохранение здоровья. Поддерживать здоровье самых маленьких пациентов помогает именно врач-педиатр, он же становится первым наставником для молодых мам.

Поддерживать здоровье самых маленьких пациентов помогает именно врач-педиатрПоддерживать здоровье самых маленьких пациентов помогает именно врач-педиатр
Поддерживать здоровье самых маленьких пациентов помогает именно врач-педиатр. Фото: 1MI

Традиции праздника

Международный День педиатра призван не только выразить благодарность врачам за их непростую ежедневную работу, но также привлечь внимание к проблемам, существующим в профессии. В этот день в профессиональных кругах проводиться семинары, съезды и конференции, на которых более опытные специалисты делятся советами с молодыми коллегами, поднимаются актуальные в профессии вопросы и проблемы.

В этот день можно поблагодарить своего участкового врача, коллегу, или знакомого, занятого в этой профессии.

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Что подарить врачу-педиатру

Вопрос о дарении денег, несмотря на практичность подарка, остается спорным, так как конверт может смутить работника медучреждения. Алкоголь и конфеты дарить также не рекомендуется.

Поднять настроение наверняка может простой и практичный выбор: подарочный набор чая или хороший кофе, фрукты, набор свечек ручной работы, крем для рук или маска для лица, если презент предназначается женщине. И уж точно вашим подарком воспользуются, если вы выберете новую канцелярию.

Что бы вы ни выбрали, искренняя благодарность и уважение к труду человека всегда будут превыше материального поощрения. Непременно скажите теплые слова знакомым врачам!

Ранее новосибирцам рассказали, какие подарки принято дарить в День матери.

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