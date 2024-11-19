Дворник из Новосибирска выиграл 24 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе Лотереи, Константин Викторович — семейный человек. Он проводит свободное время с женой, дочерью, зятем и двумя внуками. В молодости мужчина увлекался хоккеем и даже играл за молодежную команду родного города. Сейчас следит за спортивными событиями по телевизору и активно болеет за хоккейный клуб «Сибирь». Работает дворником и признается, что никогда не стеснялся профессии.