Дворник из Новосибирска выиграл 24 млн рублей

Posted 19 ноября, 08:03
Published 19 ноября, 08:03
Modified 19 ноября, 08:08
Updated 19 ноября, 08:08
Константин Викторович участвует в лотереях уже два года, периодически выигрывая небольшие суммы. В день крупного выигрыша он приобрел сразу 10 билетов, выбрав их из разных частей пачки. Мужчина отметил, что из-за яркого дизайна лотерейные билеты всегда бросаются в глаза. Выигрыш проверяется сразу на кассе.
«Я понимал, что один из билетов оказался с миллионами, но на всякий случай попросил продавца перепроверить его. Все подтвердилось, — рассказал Константин. — Дома рассказал о выигрыше дочке и жене, они весь вечер в шутку называли меня миллионером и до конца не верили мне. В скором времени обязательно накрою стол для близких, чтобы всем вместе отпраздновать такое приятное событие».
Как рассказали в пресс-службе Лотереи, Константин Викторович — семейный человек. Он проводит свободное время с женой, дочерью, зятем и двумя внуками. В молодости мужчина увлекался хоккеем и даже играл за молодежную команду родного города. Сейчас следит за спортивными событиями по телевизору и активно болеет за хоккейный клуб «Сибирь». Работает дворником и признается, что никогда не стеснялся профессии.
«Раз мне так повезло, то я хочу, чтобы это радостное событие не только принесло пользу мне, но и моим родным. Поэтому в первую очередь помогу близким финансово. На оставшееся сделаю к своему дому пристройку. Лишние квадратные метры никогда не помешают, — поделился планами сибиряк.
Константин отмечает, что не собирается тратить деньги на ненужные вещи. Выигрыш нужно правильно спланировать.