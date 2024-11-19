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Posted 19 ноября, 08:03

Published 19 ноября, 08:03

Modified 19 ноября, 08:08

Updated 19 ноября, 08:08

Подметание купюр

Дворник из Новосибирска выиграл 24 млн рублей

19 ноября 2024, 08:03
Фото: 1MI. Подметание купюр

Дворник из Новосибирска выиграл 24 млн рублей в моментальной лотерее

Житель Новосибирска Константин Охременко, работающий дворником, стал обладателем крупного выигрыша в моментальной лотерее.

Константин Викторович участвует в лотереях уже два года, периодически выигрывая небольшие суммы. В день крупного выигрыша он приобрел сразу 10 билетов, выбрав их из разных частей пачки. Мужчина отметил, что из-за яркого дизайна лотерейные билеты всегда бросаются в глаза. Выигрыш проверяется сразу на кассе.

«Я понимал, что один из билетов оказался с миллионами, но на всякий случай попросил продавца перепроверить его. Все подтвердилось, — рассказал Константин. — Дома рассказал о выигрыше дочке и жене, они весь вечер в шутку называли меня миллионером и до конца не верили мне. В скором времени обязательно накрою стол для близких, чтобы всем вместе отпраздновать такое приятное событие».

Как рассказали в пресс-службе Лотереи, Константин Викторович — семейный человек. Он проводит свободное время с женой, дочерью, зятем и двумя внуками. В молодости мужчина увлекался хоккеем и даже играл за молодежную команду родного города. Сейчас следит за спортивными событиями по телевизору и активно болеет за хоккейный клуб «Сибирь». Работает дворником и признается, что никогда не стеснялся профессии.

«Раз мне так повезло, то я хочу, чтобы это радостное событие не только принесло пользу мне, но и моим родным. Поэтому в первую очередь помогу близким финансово. На оставшееся сделаю к своему дому пристройку. Лишние квадратные метры никогда не помешают, — поделился планами сибиряк.

Константин отмечает, что не собирается тратить деньги на ненужные вещи. Выигрыш нужно правильно спланировать.

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