Дети застряли в запертом автомобиле в Новосибирске

Все произошло 19 ноября в Кировском районе в Затулинском жилмассиве. Родители вызвали спасателей МАСС на улицу Зорге. Выяснилось, что малолетние дети застряли в автомобиле. Машина просто перестала открываться, а заблокированные двери открыть не удавалось даже скотчем.