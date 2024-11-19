Дети застряли в запертом автомобиле в Новосибирске

Posted 19 ноября, 09:40
Published 19 ноября, 09:40
Modified 19 ноября, 09:42
Updated 19 ноября, 09:42
Все произошло 19 ноября в Кировском районе в Затулинском жилмассиве. Родители вызвали спасателей МАСС на улицу Зорге. Выяснилось, что малолетние дети застряли в автомобиле. Машина просто перестала открываться, а заблокированные двери открыть не удавалось даже скотчем.
В салоне находились новорожденный малыш и двухлетний ребенок. Действовать нужно было оперативно. Спасатели справились со своей работой. Несовершеннолетних передали матери без каких-либо происшествий.
Ранее сотрудники МАСС помогли беззащитной собаке. Животное выбежало на тонкий лед и не могло самостоятельно выбраться на берег.