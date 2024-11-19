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Posted 19 ноября, 09:40

Published 19 ноября, 09:40

Modified 19 ноября, 09:42

Updated 19 ноября, 09:42

Дети не успели заплакать

Дети застряли в запертом автомобиле в Новосибирске

19 ноября 2024, 09:40
Фото: 1MI. Дети не успели заплакать
В Новосибирске случился инцидент с детьми, застрявшими в автомобиле, подробности рассказали в МАСС.

Все произошло 19 ноября в Кировском районе в Затулинском жилмассиве. Родители вызвали спасателей МАСС на улицу Зорге. Выяснилось, что малолетние дети застряли в автомобиле. Машина просто перестала открываться, а заблокированные двери открыть не удавалось даже скотчем.

В салоне находились новорожденный малыш и двухлетний ребенок. Действовать нужно было оперативно. Спасатели справились со своей работой. Несовершеннолетних передали матери без каких-либо происшествий.

Ранее сотрудники МАСС помогли беззащитной собаке. Животное выбежало на тонкий лед и не могло самостоятельно выбраться на берег.

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