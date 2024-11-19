Девять столичных прокуроров отправили в отставку

Posted 19 ноября, 13:27
Published 19 ноября, 13:27
Modified 19 ноября, 13:29
Updated 19 ноября, 13:29
По информации источника, посты покинут руководители трех окружных и нескольких районных прокуратур. Причиной такого решения стала ротация кадров, прокуроры получат аналогичные должности, но в других местах, пишет 360.ru.
Предположительно, после назначения московским прокурором Максима Жука из Твери ожидается выход на пенсию первого заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова.
Прежний руководитель московского надзора Денис Попов подал в отставку по выслуге лет, ее удовлетворили.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Генеральная прокуратура должна проявлять еще больше усилий в борьбе с коррупцией. Он также поручил ведомству совместно с МВД и другими силовыми ведомствами проработать в России новую систему антикриминальных профилактических мер, в том числе в области миграционного законодательства.