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Posted 19 ноября, 13:27

Published 19 ноября, 13:27

Modified 19 ноября, 13:29

Updated 19 ноября, 13:29

Девять столичных прокуроров отправили в отставку

19 ноября 2024, 13:27
Генеральный прокурор Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации источника, посты покинут руководители трех окружных и нескольких районных прокуратур. Причиной такого решения стала ротация кадров, прокуроры получат аналогичные должности, но в других местах, пишет 360.ru.

Предположительно, после назначения московским прокурором Максима Жука из Твери ожидается выход на пенсию первого заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова.

Прежний руководитель московского надзора Денис Попов подал в отставку по выслуге лет, ее удовлетворили.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Генеральная прокуратура должна проявлять еще больше усилий в борьбе с коррупцией. Он также поручил ведомству совместно с МВД и другими силовыми ведомствами проработать в России новую систему антикриминальных профилактических мер, в том числе в области миграционного законодательства.

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