Девять столичных прокуроров отправили в отставку

Президент России Владимир Путин отмечал, что Генеральная прокуратура должна проявлять еще больше усилий в борьбе с коррупцией. Он также поручил ведомству совместно с МВД и другими силовыми ведомствами проработать в России новую систему антикриминальных профилактических мер, в том числе в области миграционного законодательства.