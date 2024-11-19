Дорогу на месте кафе для мигрантов построят на Хилке в Новосибирске

Posted 19 ноября, 07:53
Published 19 ноября, 07:53
Modified 19 ноября, 07:55
Updated 19 ноября, 07:55
Мэрия изъяла участок земли на улице Хилокская, в районе дома №8/1. Раньше это место принадлежало бизнесмену, однако участок необходим для возведения дороги «Юго-Западного транзита». Магистраль соединит Толмачевское шоссе и границу города. Об этом распорядился мэр Максим Кудрявцев.
Ранее на земле стояли объекты общепита. С ними пытались бороться как местные жители, так и власти. Изъятие земли включено в программу по развитию инфраструктуру, а именно строительству детсадов и других важных зданий.
Ранее администрация раскрыла все планы на Хилокский микрорайон. Речь зашла об аварийных домах, нелегальных кафе, сферы ритуальных услуг.