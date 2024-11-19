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Posted 19 ноября, 07:53

Published 19 ноября, 07:53

Modified 19 ноября, 07:55

Updated 19 ноября, 07:55

Улицу приведут в порядок

Дорогу на месте кафе для мигрантов построят на Хилке в Новосибирске

19 ноября 2024, 07:53
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Улицу приведут в порядок
В Новосибирске возведут дорогу на месте мигрантских кафе в Ленинском районе Новосибирска.

Мэрия изъяла участок земли на улице Хилокская, в районе дома №8/1. Раньше это место принадлежало бизнесмену, однако участок необходим для возведения дороги «Юго-Западного транзита». Магистраль соединит Толмачевское шоссе и границу города. Об этом распорядился мэр Максим Кудрявцев.

Ранее на земле стояли объекты общепита. С ними пытались бороться как местные жители, так и власти. Изъятие земли включено в программу по развитию инфраструктуру, а именно строительству детсадов и других важных зданий.

Ранее администрация раскрыла все планы на Хилокский микрорайон. Речь зашла об аварийных домах, нелегальных кафе, сферы ритуальных услуг.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Хилокский жилмассив
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