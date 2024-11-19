Экстремальные морозы до -45 градусов ударят по Новосибирску

Posted 19 ноября, 08:01
Published 19 ноября, 08:01
Modified 19 ноября, 08:03
Updated 19 ноября, 08:03
Климатолог Алексей Непомнящих рассказал, что в конце января и начале февраля температура может опускаться до -40 градусов, а местами достигать -45 градусов. Однако причин для паники нет: такие погодные явления будут кратковременными.
По словам климатолога Алексея Непомнящих, декабрь 2024 года обещает быть относительно мягким. Среднесуточные температуры будут в пределах нормы, а ночью столбик термометра не опустится ниже -21 градуса.
«Декабрь порадует комфортными температурами. Зима начнется спокойно, без резких морозов», — приводит слова климатолога Сиб.фм.
Однако уже в конце января ситуация изменится. Сибиряков ожидают традиционные крещенские морозы, которые в этот раз могут быть особенно суровыми. Эксперт связывает предстоящие аномалии с погодными процессами, наблюдавшимися летом — аномальными жаркими июнем и июлем.