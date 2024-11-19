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Posted 19 ноября, 08:01

Published 19 ноября, 08:01

Modified 19 ноября, 08:03

Updated 19 ноября, 08:03

Красный проспект зимой

Экстремальные морозы до -45 градусов ударят по Новосибирску

19 ноября 2024, 08:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Красный проспект зимой

В Новосибирск в начале 2025 года придут 45-градусные морозы

Жителей Новосибирска предупредили о сильных морозах, которые могут ударить по региону этой зимой. В январе температура воздуха может опуститься до -45 градусов.

Климатолог Алексей Непомнящих рассказал, что в конце января и начале февраля температура может опускаться до -40 градусов, а местами достигать -45 градусов. Однако причин для паники нет: такие погодные явления будут кратковременными.

По словам климатолога Алексея Непомнящих, декабрь 2024 года обещает быть относительно мягким. Среднесуточные температуры будут в пределах нормы, а ночью столбик термометра не опустится ниже -21 градуса.

«Декабрь порадует комфортными температурами. Зима начнется спокойно, без резких морозов», — приводит слова климатолога Сиб.фм.

Однако уже в конце января ситуация изменится. Сибиряков ожидают традиционные крещенские морозы, которые в этот раз могут быть особенно суровыми. Эксперт связывает предстоящие аномалии с погодными процессами, наблюдавшимися летом — аномальными жаркими июнем и июлем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Температура#Морозы#Прогноз погоды
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