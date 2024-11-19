Экстремальные морозы до -45 градусов ударят по Новосибирску

Однако уже в конце января ситуация изменится. Сибиряков ожидают традиционные крещенские морозы, которые в этот раз могут быть особенно суровыми. Эксперт связывает предстоящие аномалии с погодными процессами, наблюдавшимися летом — аномальными жаркими июнем и июлем.