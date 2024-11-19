Федотов день 20 ноября — что можно и нельзя делать в этот день

Мокрые работы: Считалось, что в Федотов день нельзя заниматься стиркой и уборкой с водой. Считалось, что так можно «вымыть» из дома благополучие и удачу. Эту работу переносили на другой день, чтобы не тревожить домовой и не накликать беду.

Беременные женщины: Существует ряд строгих запретов для беременных. Им нельзя думать о плохом и вступать в конфликты — все это может передаться будущему ребенку и отразиться на его характере и здоровье. Также считалось, что есть на ходу или торопливо — плохая примета, ребенок может родиться беспокойным.

Продажа рыбы: Рыбакам в Федотов день не рекомендовалось продавать улов, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь неудачу на промысел в будущем.

Безделье и Споры: В этот день считалось обязательным найти занятие — от рукоделия до хозяйственных дел, поскольку безделье могло накликать несчастье. Также запрещались споры и конфликты, так как они могли «разбить» здоровье и вызвать болезни.