Федотов день 20 ноября — что можно и нельзя делать в этот день

Posted 19 ноября, 15:38
Published 19 ноября, 15:38
Modified 19 ноября, 15:38
Updated 19 ноября, 15:38
Феодот Анкирский жил в III веке на территории современной Турции, где тогда находился древний город Анкира (ныне Анкара). Он был христианином, имел жену и детей, содержал небольшую гостиницу и вел праведный образ жизни, несмотря на опасности, с которыми сталкивались последователи Христа. В те годы христиан преследовали за их веру, и многие были вынуждены скрываться. Однако Феодот, невзирая на риски, давал приют тем, кто бежал от преследований, кормил их и помогал укрываться от властей. Когда последняя христианская церковь в Анкире была закрыта, литургии начали проходить в его гостинице.
Когда гонения на христиан усилились, Феодот был арестован и предан мученической смерти. Он отказался поклониться языческим идолам, за что был казнен. Православная церковь чтит его память как пример стойкости и преданности вере, а в народной культуре он стал покровителем рукодельниц.
На Руси Федотов день был связан с началом зимнего сезона: водоемы покрывались льдом, что открывало новые пути и упрощало путешествия. Говорили: «Федот лед на лед ведет» или «Федот пришел — на речке лед лег». Этот день был богат различными ритуалами, которые касались и повседневной жизни, и особых пожеланий.
Женщины на Руси считали Федота покровителем рукоделия. В этот день было принято начинать прясть, ткать и шить. Перед началом работы женщины молились Феодоту, прося его благословить их труд и даровать терпение и мастерство. Считалось, что одежда, сшитая или связанная в этот день, станет оберегом для того, кому она предназначена, и защитит от болезней и бед. Однако была и особенность: вязание в этот день считалось плохой приметой, и его избегали.
В Федотов день в семьях было принято устраивать скромные, но важные застолья. Рыбаки выходили на промысел, а женщины пекли пироги из пойманной рыбы. Эти пироги угощали не только семью, но и соседей и гостей — считалось, что такое угощение привлечет удачу и крепкое здоровье на весь следующий год. В то же время, рыбакам следовало собрать все косточки от съеденной рыбы и выбросить их в снег, чтобы обеспечить себе хороший улов в будущем.
Старорусская традиция прикармливания зимующих птиц была особенно значима в Федотов день. Синиц, воробьев, свиристелей подкармливали семечками и крошками хлеба, чтобы привлечь удачу в дом. Считалось, что птицы, остающиеся на зиму, являются посланниками сил природы, и их благосклонность защитит дом от бед и обеспечит хорошую зиму.
Считалось, что в этот день можно заглянуть в будущее у проруби. Молодые девушки и женщины собирались возле водоемов, где чертили круг на льду и зажигали свечи. Верили, что лед имеет особую силу, а водяные духи могут на короткое время показать будущее или дать совет.
Мокрые работы: Считалось, что в Федотов день нельзя заниматься стиркой и уборкой с водой. Считалось, что так можно «вымыть» из дома благополучие и удачу. Эту работу переносили на другой день, чтобы не тревожить домовой и не накликать беду.
Беременные женщины: Существует ряд строгих запретов для беременных. Им нельзя думать о плохом и вступать в конфликты — все это может передаться будущему ребенку и отразиться на его характере и здоровье. Также считалось, что есть на ходу или торопливо — плохая примета, ребенок может родиться беспокойным.
Продажа рыбы: Рыбакам в Федотов день не рекомендовалось продавать улов, чтобы не отпугнуть удачу и не навлечь неудачу на промысел в будущем.
Безделье и Споры: В этот день считалось обязательным найти занятие — от рукоделия до хозяйственных дел, поскольку безделье могло накликать несчастье. Также запрещались споры и конфликты, так как они могли «разбить» здоровье и вызвать болезни.
Переезд и Свадьбы: Федотов день не считался удачным для переездов или свадебных торжеств. Наши предки верили, что любое большое событие, связанное с переменами, будет неудачным в этот день.
20 ноября — это день, который вносит спокойствие и осмысленность в повседневную жизнь. Следуя традициям предков, стоит посвятить время теплому общению с близкими, рукоделию и заботе о доме. Этот день также считается подходящим для новых начинаний, которые требуют уверенности и настойчивости. Верили, что все замыслы и дела, начатые в этот день, будут успешными и принесут плоды.
Федотов день — это также день гармонии и спокойствия, когда лучше всего избегать суеты и погрузиться в работу, требующую внимания и терпения.