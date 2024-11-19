Группа ВИС завершила строительный сезон на 4 мосту в Новосибирске

Летний сезон работ завершен на стройке четвертого (Центрального) моста через Обь в Новосибирске. Как говорится в телеграм-канале группы компаний ВИС, все запланированные работы по асфальтированию основного хода завершены, смонтирован парапет и освещение. Закончены работы по созданию монолитной облицовки тоннеля под железной дорогой.