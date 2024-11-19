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Posted 19 ноября, 09:44

Published 19 ноября, 09:44

Modified 19 ноября, 09:46

Updated 19 ноября, 09:46

Мост должны были сдать еще в 2022 году

Группа ВИС завершила строительный сезон на 4 мосту в Новосибирске

19 ноября 2024, 09:44
Фото: t.me/vis_group. Мост должны были сдать еще в 2022 году
Сюжет
Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод
Строители начали консервировать технику на зиму, говорится в сообщении компании.

Летний сезон работ завершен на стройке четвертого (Центрального) моста через Обь в Новосибирске. Как говорится в телеграм-канале группы компаний ВИС, все запланированные работы по асфальтированию основного хода завершены, смонтирован парапет и освещение. Закончены работы по созданию монолитной облицовки тоннеля под железной дорогой.

«На строительстве сейчас задействовано более 250 человек, с учётом текущей ситуации с финансированием сформирован производственный график работ на зимний период», — сказано в сообщении.

Все лето, подчеркивают в ВИС, работы шли на фоне серьезного недофинансирования со стороны регионального правительства, бизнесмены вложили дополнительно около 1 млрд собственных средств.

Ранее в Минтрансе Новосибирской области заявляли, что выделили дополнительные 1,2 млрд рублей на строительство переправы, но представители концессионера это опровергают.

Возведение мостового перехода идет в рамках концессии, заключенной между региональным правительством и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК ВИС). Строительство должно было быть завершено в конце 2022 года.

О ходе одной из самых скандальных строек региона смотрите в нашем ролике.

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#Новосибирск#Строительство#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Скандал#Группа ВИС#4 мост
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