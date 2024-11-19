Группа ВИС завершила строительный сезон на 4 мосту в Новосибирске

Posted 19 ноября, 09:44
Published 19 ноября, 09:44
Modified 19 ноября, 09:46
Updated 19 ноября, 09:46
Летний сезон работ завершен на стройке четвертого (Центрального) моста через Обь в Новосибирске. Как говорится в телеграм-канале группы компаний ВИС, все запланированные работы по асфальтированию основного хода завершены, смонтирован парапет и освещение. Закончены работы по созданию монолитной облицовки тоннеля под железной дорогой.
«На строительстве сейчас задействовано более 250 человек, с учётом текущей ситуации с финансированием сформирован производственный график работ на зимний период», — сказано в сообщении.
Все лето, подчеркивают в ВИС, работы шли на фоне серьезного недофинансирования со стороны регионального правительства, бизнесмены вложили дополнительно около 1 млрд собственных средств.
Ранее в Минтрансе Новосибирской области заявляли, что выделили дополнительные 1,2 млрд рублей на строительство переправы, но представители концессионера это опровергают.
Возведение мостового перехода идет в рамках концессии, заключенной между региональным правительством и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК ВИС). Строительство должно было быть завершено в конце 2022 года.
О ходе одной из самых скандальных строек региона смотрите в нашем ролике.