Какой праздник 19 ноября: Международный мужской день, День ракетных войск и другие

Этот день празднуется с 1999 года и посвящён подчеркиванию позитивного вклада мужчин в общество и семью. Инициатором стал доктор Джером Тилуксингх из Тринидада и Тобаго, выбравший день рождения своего отца как символ мужской ответственности и роли в воспитании.