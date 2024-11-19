Какой праздник 19 ноября: Международный мужской день, День ракетных войск и другие

Posted 18 ноября, 22:02
Published 18 ноября, 22:02
Modified 18 ноября, 22:02
Updated 18 ноября, 22:02
Этот день празднуется с 1999 года и посвящён подчеркиванию позитивного вклада мужчин в общество и семью. Инициатором стал доктор Джером Тилуксингх из Тринидада и Тобаго, выбравший день рождения своего отца как символ мужской ответственности и роли в воспитании.
Основные цели праздника — это:
В 2023 году темой этого дня стала борьба с высоким уровнем мужских самоубийств, который в три раза превышает женский.
Профессиональный праздник военных, который ежегодно отмечается 19 ноября. Его история связана с началом контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году — операции «Уран».
Артиллерия, которую называли «богом войны», сыграла ключевую роль в победе. Современные подразделения ракетных войск и артиллерии продолжают обеспечивать безопасность страны, вооружённые передовыми системами, такими как «Искандер-М».
Этот день учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году и отмечается каждое третье воскресенье ноября. Он напоминает о миллионах погибших в ДТП по всему миру и привлекает внимание к необходимости улучшения дорожной безопасности.
Появился в 2021 году и приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова — основателя МГУ. Этот день подчёркивает роль преподавателей вузов в развитии науки и формировании личности студентов.
19 ноября в православной традиции чтится память святого Павла Константинопольского. В народе этот день получил название Павел-ледостав.
День ангела празднуют обладатели имен: