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Posted 18 ноября, 22:02

Published 18 ноября, 22:02

Modified 18 ноября, 22:02

Updated 18 ноября, 22:02

Фото ко Дню артиллерии

Какой праздник 19 ноября: Международный мужской день, День ракетных войск и другие

18 ноября 2024, 22:02
Фото: 1MI. Фото ко Дню артиллерии
19 ноября — день, насыщенный как профессиональными, так и международными праздниками, памятными событиями и народными традициями. Этот день охватывает широкий спектр тем, от военной истории до заботы о мужчинах.

Международный мужской день

Этот день празднуется с 1999 года и посвящён подчеркиванию позитивного вклада мужчин в общество и семью. Инициатором стал доктор Джером Тилуксингх из Тринидада и Тобаго, выбравший день рождения своего отца как символ мужской ответственности и роли в воспитании.

Основные цели праздника — это:

  • Поддержка гендерного равенства.
  • Привлечение внимания к мужскому здоровью.
  • Борьба с дискриминацией мужчин.

В 2023 году темой этого дня стала борьба с высоким уровнем мужских самоубийств, который в три раза превышает женский.

В этот день внимание обращено к мужчинамВ этот день внимание обращено к мужчинам
В этот день внимание обращено к мужчинам. Фото: 1MI

День ракетных войск и артиллерии в России

Профессиональный праздник военных, который ежегодно отмечается 19 ноября. Его история связана с началом контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году — операции «Уран».

Артиллерия, которую называли «богом войны», сыграла ключевую роль в победе. Современные подразделения ракетных войск и артиллерии продолжают обеспечивать безопасность страны, вооружённые передовыми системами, такими как «Искандер-М».

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Этот день учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году и отмечается каждое третье воскресенье ноября. Он напоминает о миллионах погибших в ДТП по всему миру и привлекает внимание к необходимости улучшения дорожной безопасности.

Вспоминают жертв ДТПВспоминают жертв ДТП
Вспоминают жертв ДТП. Фото: 1MI

День преподавателя высшей школы

Появился в 2021 году и приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова — основателя МГУ. Этот день подчёркивает роль преподавателей вузов в развитии науки и формировании личности студентов.

Народный календарь: Павел-ледостав

19 ноября в православной традиции чтится память святого Павла Константинопольского. В народе этот день получил название Павел-ледостав.

Приметы на 19 ноября

  • Снег на Павла — зима будет снежной.
  • Ветер усиливается — к резкому похолоданию.
  • Вороны кружатся над домами — к снегопаду.
Зима будет снежной, если выпал снегЗима будет снежной, если выпал снег
Зима будет снежной, если выпал снег. Фото: 1MI

Именины 19 ноября

День ангела празднуют обладатели имен:

  • Мужчины: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Павел, Николай, Никита, Гавриил.
  • Женщины: Александра, Клавдия, Матрёна, Нина, Серафима.
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