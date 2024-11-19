Каждый год сушу тыквенные семечки таким способом и ем вместо аптечных витаминов

Posted 19 ноября, 11:15
Published 19 ноября, 11:15
Modified 19 ноября, 11:17
Updated 19 ноября, 11:17
Тыквенные семечки — это съедобные семена тыквы и других видов кабачковых. Семена кремового цвета, плоские и овальные, с ореховым, слегка сладковатым вкусом. Их обжаривают и едят в качестве закуски во многих странах мира.
Семена тыквы богаты питательными веществами, такими как ненасыщенные жиры, например омега-3, и минералы, например фосфор, калий, магний, кальций, железо, цинк, натрий и марганец. Во многих культурах их использовали в качестве народного средства для лечения, рассказывает Webmd.
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