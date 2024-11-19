atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 11:15

Published 19 ноября, 11:15

Modified 19 ноября, 11:17

Updated 19 ноября, 11:17

Как правильно сушить тыквенные семечки в духовке

Каждый год сушу тыквенные семечки таким способом и ем вместо аптечных витаминов

19 ноября 2024, 11:15
Фото: 1MI. Как правильно сушить тыквенные семечки в духовке
Сушить семечки от тыквы нужно правильно, ведь в них содержится целый кладезь полезных веществ, которые важно бережно сохранить.

Тыквенные семечки — это съедобные семена тыквы и других видов кабачковых. Семена кремового цвета, плоские и овальные, с ореховым, слегка сладковатым вкусом. Их обжаривают и едят в качестве закуски во многих странах мира.

Семена тыквы богаты питательными веществами, такими как ненасыщенные жиры, например омега-3, и минералы, например фосфор, калий, магний, кальций, железо, цинк, натрий и марганец. Во многих культурах их использовали в качестве народного средства для лечения, рассказывает Webmd.

  • Инфекции мочевыводящих путей и мочевого пузыря
  • Высокое кровяное давление и уровень сахара в крови
  • Камни в почках
  • Паразиты

Как поджарить тыквенные семечки

  1. Сначала нужно извлечь семена из тыквы и удалить из них волокнистые части. Затем сложите их в миску и залейте соленой водой из расчета 1 столовая ложка на 1 литр. Дайте им полежать в этом растворе не менее 1 часа. Далее промойте их в дуршлаге — это поможет удалить остатки мякоти.
  2. Тщательно высушите семена полотенцем, что позволит им быстрее подрумяниться в духовке.
  3. Разложите семечки на противне, посолите их.
  4. Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 20–30 минут или до тех пор, пока тыквенные семечки не станут хрустящими и светло-золотистыми. Для более мелких семечек потребуется меньше времени, чем для крупных.
  5. Обязательно дайте им полностью остыть, прежде чем перекладывать в герметичный контейнер. В противном случае они могут размокнуть от пара.

Ранее мы рассказывали, в какие лунные дни нужно солить капусту и сколько класть в нее соли советует шеф Белькович.

Самый популярный продукт ноября — тыква: защищает от недуг и дает пользу организму
Узнать подробнее
Читайте также:
Умные хозяйки кормят мужа мясом прямо из стеклянной банки — советский рецептКартофельное пюре на миллион: такого рецепта вы еще не готовили!Мажьте этим сыром хлеб двойной порцией, это лучший продукт по мнению Роскачества
#Эмилия Шпилева#Еда#Тыква#Рецепт#Полезная еда#Все материалы авторов#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика