Мэр Новосибирска потребовал убрать тротуары от снега

Posted 19 ноября, 11:17
Published 19 ноября, 11:17
Modified 19 ноября, 11:19
Updated 19 ноября, 11:19
По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосифа Кодалаева, во время сильных снегопадов на уборку улично-дорожной сети выходит до 360 единиц специализированной техники и 660 дорожных рабочих. За неделю с городских улиц вывезено 42 тысячи кубометров снега.
Мэр Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания с главами районов отметил, что после обильных снегопадов новая спецтехника хорошо показала в уборке городских магистралей. Сейчас основная задача — усилить уборку тротуаров, пешеходных переходов, остановок и карманов для парковки автомобилей.
Глава администрации Центрального округа Владимир Захаров рассказал, что пешеходные маршруты очищаются от наледи вручную. Чтобы закрыть потребность в ручной уборке, были дополнительно привлечены 24 человека. Такой же подход практикуют в Советском районе, где бригады ручной уборки работают в две смены, от 18 до 36 человек в каждой.
В Октябрьском районе тротуары убирают помощи малогабаритной техники преимущественно в ночное время. В Первомайском районе работа по очистке тротуаров ведется как с использованием малогабаритной техники, так и с помощью ручной уборки.