Мэр Новосибирска потребовал убрать тротуары от снега

Глава администрации Центрального округа Владимир Захаров рассказал, что пешеходные маршруты очищаются от наледи вручную. Чтобы закрыть потребность в ручной уборке, были дополнительно привлечены 24 человека. Такой же подход практикуют в Советском районе, где бригады ручной уборки работают в две смены, от 18 до 36 человек в каждой.