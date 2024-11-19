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Posted 19 ноября, 11:17

Published 19 ноября, 11:17

Modified 19 ноября, 11:19

Updated 19 ноября, 11:19

Новая техника хорошо показала себя на городских улицах

Мэр Новосибирска потребовал убрать тротуары от снега

19 ноября 2024, 11:17
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска. Новая техника хорошо показала себя на городских улицах
Глава муниципалитета поставил задачу привести в порядок тротуары и пешеходные переходы до пятницы, когда ожидается снегопады.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосифа Кодалаева, во время сильных снегопадов на уборку улично-дорожной сети выходит до 360 единиц специализированной техники и 660 дорожных рабочих. За неделю с городских улиц вывезено 42 тысячи кубометров снега.

Мэр Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания с главами районов отметил, что после обильных снегопадов новая спецтехника хорошо показала в уборке городских магистралей. Сейчас основная задача — усилить уборку тротуаров, пешеходных переходов, остановок и карманов для парковки автомобилей.

Глава администрации Центрального округа Владимир Захаров рассказал, что пешеходные маршруты очищаются от наледи вручную. Чтобы закрыть потребность в ручной уборке, были дополнительно привлечены 24 человека. Такой же подход практикуют в Советском районе, где бригады ручной уборки работают в две смены, от 18 до 36 человек в каждой.

В Октябрьском районе тротуары убирают помощи малогабаритной техники преимущественно в ночное время. В Первомайском районе работа по очистке тротуаров ведется как с использованием малогабаритной техники, так и с помощью ручной уборки.

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#Новосибирск#Улицы#Снег#Уборка#Тротуары
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