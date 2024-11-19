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Posted 19 ноября, 05:25

Published 19 ноября, 05:25

Modified 19 ноября, 05:27

Updated 19 ноября, 05:27

Плохо тротуары убирают даже в центре города

Мэр Новосибирска раскритиковал уборку тротуаров

19 ноября 2024, 05:25
Фото: Павел Мирошников. Плохо тротуары убирают даже в центре города
Максим Кудрявцев потребовал от своих подчиненных привести пешеходные пути в порядок в ближайшие дни

Глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 19 ноября, заявил, что недоволен качеством уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и парковочных карманов для автомобилей.

«Ожидаем в пятницу выпадение снега, до этого времени привести город в нормативное состояние», — потребовал Максим Кудрявцев от глав районных администраций.

В то же время, мэр заявил, что с последствиями первого обильного снегопада дорожники справились хорошо и качество очистки проезжей части его устраивает.

На прошлой неделе горожане массово жаловались в редакцию Atas.Info на покрытые льдом и снегом тротуары. Сообщить о той или иной проблеме можно с помощью нашего телеграм-бота.

А снег убирать будут? Прокуратура взялась за дорожников из-за некачественных работ
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#Новосибирск#Критика#Уборка#Лед#Тротуары
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