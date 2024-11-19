Мэр Новосибирска раскритиковал уборку тротуаров

Posted 19 ноября, 05:25
Published 19 ноября, 05:25
Modified 19 ноября, 05:27
Updated 19 ноября, 05:27
Глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 19 ноября, заявил, что недоволен качеством уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и парковочных карманов для автомобилей.
«Ожидаем в пятницу выпадение снега, до этого времени привести город в нормативное состояние», — потребовал Максим Кудрявцев от глав районных администраций.
В то же время, мэр заявил, что с последствиями первого обильного снегопада дорожники справились хорошо и качество очистки проезжей части его устраивает.
На прошлой неделе горожане массово жаловались в редакцию Atas.Info на покрытые льдом и снегом тротуары. Сообщить о той или иной проблеме можно с помощью нашего телеграм-бота.