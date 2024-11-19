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Posted 19 ноября, 03:40

Published 19 ноября, 03:40

Modified 19 ноября, 03:42

Updated 19 ноября, 03:42

Сегодня праздник мужчин

Международный мужской день 2024: красивые открытки и поздравления

19 ноября 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney. Сегодня праздник мужчин
День мужчин — важное событие, которое отмечают каждый год 19 ноября: этот праздник посвящен равенству полов, здоровью мужчин, их роли в обществе и семье. Поздравьте представителей сильного пола красивыми открытками и трогательными поздравлениями.

Что за праздник — День мужчин

Выбор этой даты имеет свою причину: это день рождения отца Джерома Телаккинга из Тринидада и Тобаго, который придумал этот праздник. Более чем в 50 странах, включая Россию, США, Великобританию, Канаду, Австралию и Индию, празднуют День мужчин. Главная цель этого дня — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются мужчины, а также подчеркнуть их вклад в жизнь общества, семьи и развития мира.

Фото: postila.ru

Поздравления с Днем мужчин в прозе

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Не падать духом никогда и ни при каких обстоятельствах, быть поддержкой и опорой для родных и близких! Пусть гордое звание мужчина будет не только в словах, но и в действиях! Будьте достойным примером для подрастающего поколения! С праздником Вас наши мужчины!

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Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

Фото: postila.ru

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Представители сильного пола, поздравляю вас с Всемирным днём мужчин, будьте сильными, благородными и внимательными к женщинам, пусть счастье и удача всегда будут рядом с вами!

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Дорогие мужчины! С радостью поздравляю вас с Днем мужчин! Прекрасно, что есть такой праздник! Жизнь без вас была бы тусклой, унылой и неполной. Вы дарите нам заряд энергии, желание жить дальше. Пусть ваша жизнь будет красива, насыщена приятными моментами. Будьте счастливы каждый день своей жизни!

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Дорогие мужчины, спасибо вам за то, что вы есть! Вы отважные защитники, лучшие повара, ученые, политики, бизнесмены, рабочие и просто хорошие люди, отцы, мужья и сыновья! Хочу пожелать вам всегда достигать своих целей, любить и быть любимыми, а также отличного здоровья и неиссякаемых сил! Всегда оставайтесь Мужчинами с большой буквы и никогда не скатывайтесь до «лиц мужского пола»!

Фото: postila.ru

Поздравления с Днем мужчин в стихах

****

Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надежным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всем преуспевать!

****

Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол.

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

Фото: postila.ru

****

Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
Со Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!

****

Я мудрости желаю, вдохновенья.
Найди для счастья миллион причин!
Пусть будет лучезарным настроенье
В прекрасный праздник этот, в День мужчин!

Желаю только радости и смеха.
Желаю покорения вершин,
Чтобы во всём добился ты успеха.
Еще раз поздравляю с Днем мужчин!

Фото: postila.ru

****

Быть мужчиной — это гордость,

Дух, отвага, сила, честь,

В день мужчин от нас сегодня

Поздравлений да не счесть!

Мы желаем вам здоровья,

Просто счастья и добра,

Чтобы дома ежедневно

Вас любимая ждала!

Международный мужской день — дата праздника и что подарить близким
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