Международный мужской день 2024: красивые открытки и поздравления

Posted 19 ноября, 03:40
Published 19 ноября, 03:40
Modified 19 ноября, 03:42
Updated 19 ноября, 03:42
Выбор этой даты имеет свою причину: это день рождения отца Джерома Телаккинга из Тринидада и Тобаго, который придумал этот праздник. Более чем в 50 странах, включая Россию, США, Великобританию, Канаду, Австралию и Индию, празднуют День мужчин. Главная цель этого дня — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются мужчины, а также подчеркнуть их вклад в жизнь общества, семьи и развития мира.
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Не падать духом никогда и ни при каких обстоятельствах, быть поддержкой и опорой для родных и близких! Пусть гордое звание мужчина будет не только в словах, но и в действиях! Будьте достойным примером для подрастающего поколения! С праздником Вас наши мужчины!
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Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!
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Представители сильного пола, поздравляю вас с Всемирным днём мужчин, будьте сильными, благородными и внимательными к женщинам, пусть счастье и удача всегда будут рядом с вами!
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Дорогие мужчины! С радостью поздравляю вас с Днем мужчин! Прекрасно, что есть такой праздник! Жизнь без вас была бы тусклой, унылой и неполной. Вы дарите нам заряд энергии, желание жить дальше. Пусть ваша жизнь будет красива, насыщена приятными моментами. Будьте счастливы каждый день своей жизни!
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Дорогие мужчины, спасибо вам за то, что вы есть! Вы отважные защитники, лучшие повара, ученые, политики, бизнесмены, рабочие и просто хорошие люди, отцы, мужья и сыновья! Хочу пожелать вам всегда достигать своих целей, любить и быть любимыми, а также отличного здоровья и неиссякаемых сил! Всегда оставайтесь Мужчинами с большой буквы и никогда не скатывайтесь до «лиц мужского пола»!
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Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надежным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всем преуспевать!
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Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол.
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
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Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всем ты самым лучшим —
Со Всемирным днем мужчин!
Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!
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Я мудрости желаю, вдохновенья.
Найди для счастья миллион причин!
Пусть будет лучезарным настроенье
В прекрасный праздник этот, в День мужчин!
Желаю только радости и смеха.
Желаю покорения вершин,
Чтобы во всём добился ты успеха.
Еще раз поздравляю с Днем мужчин!
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Быть мужчиной — это гордость,
Дух, отвага, сила, честь,
В день мужчин от нас сегодня
Поздравлений да не счесть!
Мы желаем вам здоровья,
Просто счастья и добра,
Чтобы дома ежедневно
Вас любимая ждала!